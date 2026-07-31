Schon wieder Verletzungspech in Bayreuth: 3 Spieler hat`s erwischt!

Pechvogel: Für Kurt Pestel (re.) ist die Saison wohl schon wieder beendet, bevor sie richtig losgegangen ist. – Foto: Imago Images

Torhüter Lucas Zahaczewski hat sich bereits vergangene Woche eine Verletzung am Finger zugezogen und wird der "Oldschdod" voraussichtlich rund vier Wochen fehlen. Marco Zietsch erlitt im Spiel gegen den FC Augsburg II einen Außenbandriss am Sprunggelenk. Der Mittelfeldspieler wird nach aktuellem Stand etwa zwei bis drei Wochen ausfallen. Besonders schwer hat es Kurt Pestel getroffen. Der vor der Saison zur SpVgg Bayreuth gewechselte Defensivspieler zog sich ebenfalls im Spiel gegen den FC Augsburg II einen Kreuzband- sowie einen Meniskusriss zu und wird der Mannschaft längerfristig nicht zur Verfügung stehen.

Cheftrainer Lukas Kling spendet Trost: "Wenn sich Spieler verletzen, ist das immer bitter. Gerade jetzt, wo jeder darauf brennt, auf dem Platz zu stehen und der Mannschaft zu helfen. Für Kurt ist die Diagnose natürlich besonders hart, weil er neu zu uns gekommen ist und sich wahnsinnig wohlfühlt. Wir werden allen drei die Zeit geben, die sie brauchen, und sie auf ihrem Weg zurück begleiten."