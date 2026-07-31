Schon wieder Verletzungspech in Bayreuth: 3 Spieler hat`s erwischt!

Das darf doch nicht wahr sein, geht das denn schon wieder los? Nicht nur Bayreuths Cheftrainer Lukas Kling wird sich das wohl denken, auch viele Fans der "Oldschdod" dürften die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wie schon in der schwierigen Vorsaison schlägt erneut das Verletzungspech bei den Oberfranken zu. Nach der schweren Blessur von Jann George, der sich im Testspiel gegen den ASV Neumarkt eine Patellasehnenfraktur zugezogen hat und monatelang ausfallen wird, müssen die Bayreuther verletzungsbedingt in der nächsten Zeit auch auf Kurt Pestel, Marco Zietsch und Lucas Zahaczewski verzichten.
Torhüter Lucas Zahaczewski hat sich bereits vergangene Woche eine Verletzung am Finger zugezogen und wird der "Oldschdod" voraussichtlich rund vier Wochen fehlen. Marco Zietsch erlitt im Spiel gegen den FC Augsburg II einen Außenbandriss am Sprunggelenk. Der Mittelfeldspieler wird nach aktuellem Stand etwa zwei bis drei Wochen ausfallen. Besonders schwer hat es Kurt Pestel getroffen. Der vor der Saison zur SpVgg Bayreuth gewechselte Defensivspieler zog sich ebenfalls im Spiel gegen den FC Augsburg II einen Kreuzband- sowie einen Meniskusriss zu und wird der Mannschaft längerfristig nicht zur Verfügung stehen.
Cheftrainer Lukas Kling spendet Trost: "Wenn sich Spieler verletzen, ist das immer bitter. Gerade jetzt, wo jeder darauf brennt, auf dem Platz zu stehen und der Mannschaft zu helfen. Für Kurt ist die Diagnose natürlich besonders hart, weil er neu zu uns gekommen ist und sich wahnsinnig wohlfühlt. Wir werden allen drei die Zeit geben, die sie brauchen, und sie auf ihrem Weg zurück begleiten."
Geschäftsführer Lorenz Röthlingshöfer erklärt: "Nach den vielen Ausfällen in der vergangenen Saison hatten wir natürlich gehofft, in dieser Hinsicht etwas mehr Ruhe zu haben. Dass mit Janni und Kurt gleich zwei Spieler so früh in der Saison langfristig ausfallen, ist für uns besonders bitter. Gleichzeitig sind wir zuversichtlich, dass Marco und Jetto schon bald wieder zur Mannschaft stoßen können."