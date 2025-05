Schon wieder Unentschieden

Steigen wir gleich ein, zweite Minute Abschluss Hofer A. drüber. Thalmassing übernahm das Kommando, während Barbing von Anfang an versuchte hoch anzulaufen. Das klappte nur bedingt und so hatten die Roosters viel Platz. Nach vier Minuten Freistoß Hofer L., Soller sicher. Erneut drei Minuten später taucht Andy Hofer alleine vor Soller auf, dieser klärt gut. Dann Freistoß Hofer L, drüber und nochmal Torschuss Hofer L., Soller sicher. Man sieht, viel drehte sich um die Hofer-Bande, allerdings war man bis dato erfolglos. Zu ungenau die Abschlüsse aus aussichtsreichen Positionen. Nach knappen 20 Minuten dann erstmalig Torgefahr bei Reicherseder. Höschl scheitert zunächst am Thalmassinger Schlussmann, ehe Besenhard den Nachschuss zur Ecke blockt. Dann wieder, na wer wohl, Ludi Hofer. Der muss sitzen. Doch wieder direkt in die Arme von Soller. Gibts doch nicht. Daraufhin leitete Barbing einen Konter ein, Andriesi traf nur das Außennetz. Im Gegenzug diesmal Faltermeier mit einer 100%igen. Über Nesslauer und Zelzer spielen sich die Hausherren nach vorne, Faltermeier steht frei vorm Tor, der Ball geht aber knapp am linken Pfosten vorbei. Nun wurde es langsam ein offener Schlagabtausch. Barbing immer wieder mit langen Bällen auf den schnellen Duerschl. Doch Reicherseder war auf der Hut und spielte gut mit. In Liberomanier liefer er einen guten Ball ab. Dürschl wäre durch gewesen. Zurück auf die andere Seite und zu Ludi Hofer, alleine läuft er aufs Tor, ziemlich links, Faltermeier steht blank vorm Tor, Hofer versuchts selbst und der Ball geht vorbei. Danach zur Abwechslung mal Wiedemann, dieser verfehlt mit dem Kopf knapp das Tor. Auf der anderen Seite kam Böhm nach einer Ecke zum Kopfball, Reicherseder hält, nochmal Kopfball, Reicherseder sicher. Ansich ein einseitiges Spiel auf das Tor der Gäste, diese konnten aber immer wieder Nadelstiche setzen und dann wurde es auch durchaus gefährlich. Hofer schloss nocheinmal aus 16m ab, Soller wieder sicher. Wieder zu unplatziert. Reicherseder parierte dann noch einen Schuss von Böhm aus 16m und dann war Pause.

Danach gings identisch weiter. Freistoß Hofer, Kopfball Wiedemann und wieder knapp am linken Pfosten vorbei. Der hätte auch mal drin sein können. Reicherseder zeichnete sich erneut aus, als er gegen Dürschl lange stehen blieb und seinen Abschluss blocken konnte. Dann kam es, wie es immer kommt. Das Chancenplus klar bei den Roosters und die Gegner treffen. Der eingewechselte Walzer spielt auf Dürschl, eigentlich hätte Besenhard klären können, doch er haute ins Nirvana, so war der schnelle Barbinger Angreifer nicht mehr zu stoppen und er ließ auch Reicherseder keine Chance. Barbing führte. Einen Augenblick später musste der Torschütze dann auf die Strafbank. 10 Minuten wegen erneutem Meckerns. Das brachte nochmal Schwung in das Thalmassinger Spiel. Angriff über rechts, Faltermeier auf Zelzer, der legt haargenau auf Nesslauer Christoph ab und der Youngster fasste sich ein Herz aus 12m und schoss drüber. Unfassbar wie man an diesem Tag wieder mit den Chancen umging. Barbing nun dauerhaft in der eigenen Häflte und mit dem nächsten Angriff fiel endlich das längst überfällige Tor. Langner und Teichert über links, Teichert zu Hofer und diesmal saß der Schlappen richtig. Der Ball schlug unhaltbar neben den Pfosten ein. Ausgleich. Nun drückten die Roosters auf die Führung. Faltermeiers Schuss verfehlte das Tor erneut nur knapp. Doch es kam wieder anders als erhofft. Nelissen brachte Reicherseder mit einem zu kurzen Pass in Bedrängnis und so foulte dieser Dürschl. Elfmeter. Höschl trat an und traf den Pfosten. Glück für die Hausherren, doch Luermann dachte sich, dass er das auch kann. Erneut Rückpass zu kurz, Dürschl vor Reicherseder, der Keeper hält. Die Schlussphase fand dann wieder im Barbinger Strafraum statt. Hofer auf Faltermeier, dieser vorbei an Soller und dann wird er im letzten Moment vor dem Einschuss vom Barbinger Verteidiger abgedrängt. Dann wieder mal Hofer, diesmal Andreas. Flanke Luermann, Kopfball aus 5m, drüber. Es geht weiter wie es schon das ganze Spiel war und wie es schon in so vielen Spielen der Fall war. Es geht nichts rein. Dann Zelzer. Eine 1000%ige. Langner mit einem Traumpass in den Strafraum, Zelzer alleine vorm Tor - scheitert an Soller. Die Dinger macht er eingentlich aus dem FF. Dann war Schluss.