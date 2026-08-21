Schon wieder Spitzenspiel für Tabellenführer Pipinsried

Zurück im Kader des FC Pipinsried: Max Dombrowka. – Foto: bruno haelke

Wieder ein Spitzenspiel in der Fußball-Bayernliga Süd: Tabellenführer FC Pipinsried empfängt den zweitplatzierten Aufsteiger SpVgg Landshut.

Ein Höhepunkt jagt den nächsten für den FC Pipinsried. Am Samstag (16 Uhr) empfängt der Spitzenreiter der Fußball-Bayernliga Süd die SpVgg Landshut – und trifft damit zum zweiten Mal innerhalb von nur acht Tagen auf einen Tabellenzweiten.

Vor einer Woche gab es die gleiche Konstellation: Pipinsried spielte im eigenen Stadion als Erster gegen den direkten Verfolger FSV Pfaffenhofen. Am Ende bejubelte der FCP einen 5:0-Derbyerfolg – und das vor knapp 1400 Zuschauern. Ganz so viele dürften es dieses Mal nicht werden, Pfaffenhofen hatte viele Fans dabei. Auch sportlich ist die Ausgangslage diesmal eine andere: Pipinsried geht nach einer Niederlage ins Spiel.

Während der Englischen Woche riss die Serie von fünf Siegen in Folge im Gastspiel bei der SpVgg Hankofen-Hailing. Dort unterlag die Langer-Elf mit 0:3. Was deutlich klingt, war in Wirklichkeit ein enges Spiel, in dem der Gegner die Kleinigkeiten besser machte.

Doch Rückschläge gehören dazu – das weiß auch Langer, der deshalb nicht alles infrage stellte. „Was die Mannschaft die letzten Wochen gespielt hat, war wirklich sensationell“, sagt der 36-jährige Trainer. Die „große Enttäuschung“ über die Niederlage soll nun zusätzliche Motivation sein.

Mit dem starken Aufsteiger SpVgg Landshut kommt allerdings ein echter Gradmesser auf die Pipinsrieder Mannschaft zu. Die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Maier liegt nur zwei Punkte hinter dem FCP – und kann mit einem Sieg selbst an die Tabellenspitze springen. Die Form stimmt: Zuletzt gelang unter der Woche ein 6:2-Erfolg gegen den amtierenden Meister 1860 München II.

Der größte Name im Kader Maier selbst. Der 32-Jährige blickt auf eine langjährige Profikarriere zurück. Es ging hinauf bis in die 2. Bundesliga, wo er für 1860, St. Pauli, Hannover und Bochum insgesamt 136 Spiele (elf Tore) absolvierte. Auch Dominik Weiß und Tobias Steer sind Akteure, die dem Spiel ihren Stempel aufdrücken können.

„Dazu kommen noch zwei, drei junge Spieler. Sie haben schon viel Qualität – vor allem in der Offensive“, sagt Langer. Er will der gegnerischen Klasse erneut mit aktivem Fußball in allen Bereichen des Platzes entgegnen. Das war bisher erfolgreich – mit Ausnahme der Partie in Hankofen. „Auch da haben wir aber ein ordentliches Spiel gemacht“, so Langer. Viel ändern will der Trainer deshalb nicht.

Auch der Kader bleibt nahezu identisch. Nur Max Dombrowka, der am Dienstag privat verhindert war, stößt wieder zum Team. Einem weiteren Fußballfest in Pipinsried steht daher nichts im Wege. „Zuhause ist einfach noch einmal etwas anderes. Es macht gerade total viel Spaß“, sagt Langer. Diese Energie wollen die Pipinsrieder auf den Platz bringen.