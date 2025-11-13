Auch im zweiten Duell der Saison ging es zwischen den Wormaten um Marc Nauth (rechts) und Noah Stilb vom FK Pirmasens hoch her. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Schon wieder Spektakel zwischen Wormatia Worms und FK Pirmasens Nach Verbandspokal sorgt auch Oberligaspiel zwischen den Rivalen für Diskussionen Verlinkte Inhalte Oberliga Rhein-Pf-Saa Worma. Worms Pirmasens Anouar Ddaou Michael Müller + 9 weitere

Pirmasens/Worms. Die Duelle der Südwest-Rivalen VfR Wormatia Worms und FK Pirmasens versprechen in dieser Saison offenkundig Spektakel. Nach dem dramatischen Pokalspiel, in dem sich die Pfälzer mit einem Lastminute-Tor erst in die Verlängerung retteten und dann in einem verrückten Elfmeterschießen (wir berichteten) 9:8 siegten, hatte auch das Nachholspiel der beiden Oberligisten am Mittwochabend viel zu bieten. Drei Platzverweise, ein Trainer, der auf die Tribüne musste, wieder ein Lastminute-Treffer – und eine Punkteteilung (2:2, 2:1).

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Verdientermaßen”, nannte Wormatia-Trainer Anouar Ddaou den Punktgewinn am Tag danach und lobte sein Team für „Widerstandskraft, Intensität und Herzblut”. Dass am Ende des Spiels die Gastgeber von einem geklauten Sieg sprachen, weil sie beim Wormser 2:2-Ausgleich von Noah Maier in der Nachspielzeit ein Foul des Torschützen am FKP-Torwart gesehen hatten, konnte Ddaou nicht verstehen. „Das war ein klares Tor. Eher ein ‘Mismatch’. Der Noah ist zwei Meter groß, und der Torwart deutlich kleiner.”

Nach Abschluss der Partie schimpften die Wormser und die Pirmasenser jedenfalls gleichermaßen auf den Schiedsrichter. In den „hitzigen” und emotionalen 90 Minuten zuvor, ging es voll zur Sache. Und beide Mannschaften fühlten sich anschließend klar benachteiligt. Anouar Ddaou, sonst eher ein zurückhaltender Trainer an der Seitenlinie, musste den Rest des Spiels gar von der Tribüne aus verfolgen. Mehrfach hatte er sich über die Entscheidungen des Referees echauffiert und beklagt, was für ihn nach 73 Minuten die Ampelkarte zur Folge hatte. Doch auch am Tag danach war für ihn klar: „Wir hätten zwei klare Elfmeter bekommen müssen.” Besonders bitter für die Wormaten: Als Niklas Meyer im FKP-Strafraum einen Ellbogen ins Gesicht bekommen hatte und ausgewechselt werden musste, bremste kurz darauf VfR-Torwart Tobias Edinger vor dem eigenen Strafraum einen FKP-Spieler regelwidrig, flog folgerichtig wegen einer Notbremse vom Feld (40.) und verhalf Ersatztorwart Timo Ulpins (Ddaou: „Großes Kompliment, er war sehr sicher und hat Ruhe ausgestrahlt”) unverhofft zu dessen Oberliga-Debüt. Wormatias Kapitän fliegt nach zweitem ausbleibenden Elfmeterpfiff