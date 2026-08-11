Schon wieder Schwefingen gegen Laxten, wer setzt sich diesmal durch?

Der dritte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 3 steht vor der Tür und könnte für einige Mannschaften bereits richtungsweisend werden. Eröffnet wird die Runde schon am Donnerstag mit dem Duell SF Schwefingen gegen SV Olympia Laxten. Grund für die vorgezogene Partie ist das Open Air am Samstag in Schwefingen.
Alle weiteren Begegnungen steigen am Sonntag. Und wie gewohnt gilt: Hier rollen nach und nach die Vorberichte mit Zahlen, Fakten und Geschichten zu den einzelnen Partien ein.
Der dritte Spieltag beginnt am Donnerstag um 19 Uhr mit einem bereits bekannten Duell: Die SF Schwefingen empfangen den SV Olympia Laxten. Erst vor einer Woche standen sich beide im Bezirkspokal gegenüber, dort setzte sich Schwefingen nach Rückstand mit 2:1 durch und zog in die nächste Runde ein.
In der Liga wartet Schwefingen nach dem 0:3 bei der Weißen Elf Nordhorn noch auf die ersten Punkte. Laxten wiederum möchte eine Reaktion auf das bittere Stadtderby zeigen: Beim 0:6 gegen den ASV Altenlingen hielt Olympia zunächst ordentlich dagegen, ehe die Partie deutlich kippte. Zuvor hatte Laxten im Pokal mit einem 4:0 gegen Concordia Emsbüren überzeugt.
Nun also das schnelle Wiedersehen: Bestätigt Schwefingen den Pokalerfolg oder gelingt Olympia die Revanche und damit der erste Ligaerfolg der Saison?Langen verlangt Papenburg alles ab - Aus erst im Elfmeterschießen