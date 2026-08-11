Schon wieder Schwefingen gegen Laxten, wer setzt sich diesmal durch?

– Foto: Maik Klaphecke

Der dritte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 3 steht vor der Tür und könnte für einige Mannschaften bereits richtungsweisend werden. Eröffnet wird die Runde schon am Donnerstag mit dem Duell SF Schwefingen gegen SV Olympia Laxten. Grund für die vorgezogene Partie ist das Open Air am Samstag in Schwefingen.

Alle weiteren Begegnungen steigen am Sonntag. Und wie gewohnt gilt: Hier rollen nach und nach die Vorberichte mit Zahlen, Fakten und Geschichten zu den einzelnen Partien ein.