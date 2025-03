Schon wieder in Überzahl unterlegen: Aich hat mehr Spielanteile und Chancen aber keine Punkte

Aich – Auch im 20. Anlauf hat es der Aufsteiger aus Aich nicht geschafft, den ersten Dreier einzufahren. Vor 80 Zuschauern verlor die Elf von Trainer Marcel Aue zu Hause gegen den Tabellensiebten BCF Wolfratshausen mit 1:2 (0:0). Die Aicher bleiben damit weiter einsames Schlusslicht der Bezirksliga Süd und müssen sich zehn Spieltage vor dem Saisonende so langsam auf die direkte Rückkehr in die Kreisliga einstellen. Allein bis zum ersten Relegationsplatz beträgt der Abstand schon zehn Punkte.

„Es gewinnt nicht die bessere Mannschaft auf dem Platz, sondern die Elf, die mehr Tore schießt“, tröstete sich FCA-Coach Aue nach den 90 Minuten. In seinen Augen war seine Elf die dominierende Mannschaft auf dem Platz, doch am Ende hatte sich das Liga-Schlusslicht mit der 17. Niederlage abzufinden. Denn wieder einmal schaffte der FCA es nicht, eine numerische Überzahl zu nutzen. Wie schon vor einer Woche in Gilching hatte Aich 23 Minuten lang einen Mann mehr auf dem Platz. BCF-Schlussmann Simon Oppolzer flog nach einer guten Stunde wegen einer Notbremse vom Platz. Dennoch erzielte Wolfratshausen sechs Minuten später das entscheidende 2:0 durch Fabijan Podunavac.