Schon wieder Heidenheim

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Die U19 des VfL Wolfsburg beginnt am Sonntag, 8. Februar, um 11 Uhr beim 1. FC Heidenheim ihre Hauptrunde in der DFB-Nachwuchsliga. Es ist ein bemerkenswertes Wiedersehen: Kurioserweise ist der erste Pflichtspielgegner im Jahr 2026 derselbe wie der letzte im alten Jahr. Mitte Dezember hatten sich beide Teams bereits im DFB-Pokal im AOK Stadion duelliert, Wolfsburg setzte sich nach 120 torlosen Minuten im Elfmeterschießen durch und zog ins Halbfinale ein.

Nun geht es in der Liga erneut gegeneinander – und wieder unter ähnlichen Vorzeichen. Beide Klubs hatten die Vorrunde als Gruppenzweite beendet und sich jeweils frühzeitig für die Hauptrunde qualifiziert. Heidenheim schloss punktgleich mit der TSG Hoffenheim ab, der VfL hatte zuletzt mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Hansa Rostock die Gruppenphase abgeschlossen.

Zehn Spiele, vier Plätze für das Achtelfinale

In der Hauptrunde trifft Wolfsburg in Gruppe B der Liga A in jeweils zwei Spielen auch auf Borussia Dortmund, Holstein Kiel, Schalke 04 und den FC Augsburg. Zehn Partien stehen insgesamt an. Um das Ticket für das Achtelfinale zu lösen, muss der VfL mindestens Rang vier erreichen. Der letzte Spieltag der Hauptrunde ist für Samstag, 25. April, angesetzt.