Schon wieder Gewalt gegen Schiedsrichter: Jetzt sogar im Jugendbereich Wir müssen unseren Umgang mit Schiedsrichtern im Generellen hinterfragen und überdenken!

Es fühlt sich wie eine ewige Dauerschleife an: Auffallend häufig gibt es in der nahen Vergangenheit Gewalt gegen Schiedsrichter. Ein Problem, was inzwischen sogar in den Jugendmannschaften angekommen ist und damit strukturelle Probleme im Umgang mit den Spielleitern zeigt.