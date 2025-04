Schon wieder einen "Großen" geärgert

Ein vorgezogenes Spiel, das für Klarheit hätte sorgen können, stand am Mittwochabend im Tholeyer Gemeindeteil Scheuern auf dem Spielplan. In der Verbandsliga Nord-Ost trafen Aufsteiger SG Scheuern-Steinbach/Dörsdorf und Ex-Oberligist FSG 08 Schiffweiler aufeinander. Die Gäste hätten mit einem Sieg den Klassenerhalt klar machen können und Scheuern den wohl letzten Mut genommen. Es kam aber ganz anders.

Spielertrainer Clemens Baltes von der SG Scheuern-Steinbach/Dörsdorf sagte nach dem Spiel. "Wir haben wieder gezeigt, dass wir gegen jeden gewinnen können. Wenn wir die Bereitschaft an den Tag legen wie heute, sind wir für jeden gefährlich. Wir müssen das jetzt bis zum Ende der Saison immer auf den Platz bringen. Wir haben einige erfahrene Spieler, aber auch sehr viele junge Akteure, heute waren vier Neunzehnjährige in der Startformation, da fehlt uns dann die Erfahrung. und die Konstanz. Die Jungen müssen dazulernen. Wir sind rugig geblieben, sie hatten Chancen, aber wir haben gut verteidigt, haben nach dem Ausgleich nicht die Nerven verloren, sind ruhig geblieben und haben dann ja auch gleich das 2:1 gemacht, haben zwei nachgelegt und hätten sogar noch das 5:1 machen können. Für Sonntag bleibt der Kader, Henry Birringer wird uns noch etwas länger fehlen".

Für Gastgeber SG Scheuern-Steinbach/Dörsdorf sollte es der letzte Hoffnungsschimmer werden. In einer vorgezogenen Partie des 27. Spieltages der Verbandsliga Nord-Ost traf der Aufsteiger auf die FSG 08 Schiffweiler-Landsweiler, die sich selbst mit einem Sieg wohl aus dem Abstiegsrennen verabschiedet hätte. Doch die Gastgeber zeigten schon im vorletzten Heimspiel gegen den Saarlandliga-Absteiger VfL Primstal, dass sie vor großen Namen nicht zurück schrecken und für manche Überraschung gut sind. So kam es auch diesmal. Der Gast machte das Spiel, Scheuern-Steinbach/Dörsdorf die Tore. Zur Pause lagen die Einheimischen durch einen Treffer von André Dalphin mit 1:0 vorne (28.). Schiffweiler kam aber besser aus den Kabinen, Kim-Rouven Schweiger brachte den Gäste-Anhang in der 49. Minute zum Jubeln. Doch die Platzherren antworteten prompt durch Winter-Neuzugang Fabian Blass mit dem 2:1 (51.). Als Luca Rupp in der 69. Minute auch noch das 3:1 gelang, war die Moral der Gäste gebrochen. Eine Zeitstrafe für Gäste-Spielertrainer Sascha Neumann schien ihr Übriges zu tun, doch in den folgenden zehn Minuten hatte die FSG die beiden besten Chancen des Spiels. Kaum war Neumann wieder auf dem Platz, bekamen die Gastgeber einen Strafstoß zugesprochen, den Torben Schärf zum 4:1 verwandelte. Nicolas Thiel gelang in der 89. Minute noch ein weiterer Gäste-Treffer, doch zu mehr reichte es nicht mehr, zumal mit André Bier ein weiterer FSG-Akteur zeitweise vom Spiel ausgeschlossen wurde und den Schlusspfiff auf der Bank erlebte.

Gäste-Spielertrainer Sascha Neumann sieht die FSG noch nicht komplett gerettet. Er sagte: "Wir hätten zur Pause klar führen müssen, Sie haben im Gegensatz zu uns ihre Chancen ausgenutzt. Wir hatten heute elf Ausfälle, unser Blick geht derzeit nicht nach oben. Wir wollen die Runde sauber zu Ende bringen, haben noch nicht den sicheren Abstand nach hinten. Die fehlenden Spieler hätten auch zum regulären Termin gefehlt und kommen auch am Freitag nicht zurück. Wir müssen da wieder alles reinwerfen gegen den Tabellenführer, alles investieren und dann werden wir sehen, was wir dafür bekommen. Albion Mehmetaj kommt nach einer Sperre zurück, Tobias Jost war privat verhindert, er kommt am Freitag ebenfalls zurück. Wir hatten heute ein Negativ-Erlebnis, da finde ich es gut, dass wir gleich die Chance haben, es besser zu machen, das kann auch positiv sein. Ich sehe es als Chance, nach so einem Spiel schnell wieder auf den Platz zu dürfen".

Scheuern-Steinbach/Dörsdorf bleibt zwar Vorletzter, hat nun aber nur noch vier Punkte Rückstand auf den eventuell sicheren Rang 14 (wobei alle Mitkonkurrenten ein Spiel weniger ausgetragen haben). Am Sonntag um 15.30 kommt mit dem SV Schwarzenbach der Vizemeister auf den Rasenplatz "Im Waldwinkel" im Lebacher Stadtteil Steinbach, wieder ein vermeintlich klangvoller Name. Die FSG Schiffweiler spielt bereits am Freitag wieder und empfängt um 19 Uhr den Saarlandliga-Absteiger und Tabellenführer SV Bliesmengen-Bolchen im Mühlbach-Stadion. Schiffweiler ist Siebter, hat aber nun ein Spiel mehr ausgetragen als der Zehnte SV Furpach, der nur zwei Punkte weniger hat.