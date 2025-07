Schon wieder ein Umbruch: Wolfratshausen vor schwerer Saison

Der BCF Wolfratshausen startet wieder mit fast rundum erneuertem Kader in die neue Saison. Der Mannschaft steht noch einiges an Arbeit bevor.

Wolfratshausen – Die Konstellation ist einzigartig. Auf der Saisonabschlussfeier nahezu die gesamte Mannschaft zu verabschieden, dürfte wohl selbst der wenig emotionalen Abteilungsleitung des Klubs surreal erschienen sein. Beim BCF Wolfratshausen gibt es nichts, was es nicht gibt. Ein ehemaliger Bayernligist, der niemals wieder einer sein wird, kämpft mehr denn je um das Überleben. Noch lässt sich mit dem Begriff „Bezirksliga“ wuchern. Nicht bei namhaften Kickern, und erst recht nicht bei jenen, die nach Abzug der Fahrtkosten immer noch mehr Tiefe in ihrem Geldbörserl sehen wollen. Eher für Talente, oder solche, die es mal waren, aber nicht richtig weiter gekommen sind. Und so bleibt der Ballclub seinem aktuellen Mantra treu, jeden Sommer eine gewaltige personelle Fluktuation zu bespielen.

Nur eben noch extremer als vor den beiden letzten Spielzeiten. Florian Ächter und Rene Stoiber als Trainerteam sind wahrlich nicht zu beneiden. Gleich in den Testspielen wurde deutlich, dass der Input von der Seitenlinie weit über die Norm hinausgehen muss. Beginnt man mit den positiven Erkenntnissen der vergangenen Wochen, ist zuvorderst ein klar sichtbarer Teamgeist zu beobachten. Die Mannschaft kommt untereinander klar, weiß um die Situation, versucht Vorgaben anzunehmen und sich kontinuierlich zu verbessern. Aller jetzt schon hörbaren Unkenrufe von Umfeld und Experten zum Trotz, die den BCF kurzerhand zum Fixabsteiger deklarieren, verzichten die Farcheter auf jedwede Verbissenheit. Sie wissen, es werden Fehler, vor allem aber Niederlagen passieren. Beides in einer Vielzahl.

Reicht die Qualität des Kaders?

Führungsspieler versuchen ihre unterschiedlichen Charaktere zum Wohl des Kollektivs einzubringen. Der ruhige Dominik König als Kapitän und Abwehrchef, Nebenmann Thomas Beljo mit seiner gewitzten Art, oder Patriot Lajqi, der in jeder Aktion etwas bewegen möchte. Lajqi ist das alleinige Überbleibsel der vormaligen Stammelf. Drum herum finden sich allmählich die positionellen Mosaiksteinchen. Dem gegenüber stehen Fragenzeichen. In erster Linie hinter der Qualität des Kaders. Nicht mal die Hälfte der möglichen Startelf hat Bezirksliganiveau ohne Abstriche.

Wer auf welche Weise überfordert wirkt, zeigte sich im Praxistest sehr deutlich. Nach mehreren Wechseln lässt sich der ohnehin fragile Standard kaum mehr halten. Ächter nimmt seine Mannen in die Pflicht. Sie müsse Situationen „situativ“ selbst erkennen, nicht erst durch verbale Eingaben von Trainerseite. Der Welpenschutz erstreckt sich nicht auf das gesamte Konstrukt. „Alle spielen 10 oder 15 Jahre Fußball.“ Das Team müsse lernen, „selbst die Initiative zu ergreifen“.

Für Ächter ein noch zu beseitigendes Hemmnis. Nach fünf Wochen mit der Mannschaft kennt der Coach seine Mannen insoweit, um zu wissen, wen er wie packen muss. Jetzt aber muss die Mannschaft anpacken. Mehr als alle anderen Teams in der Bezirksliga Süd. Um von denen nicht allwöchentlich gepackt zu werden.