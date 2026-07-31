Schon wieder ein Hammerlos Sinsheimer Kreispokal +++ Kürnbach muss zum Kreisliga-Duell nach Treschklingen +++ Weiler empfängt Landesliga-Absteiger Türkspor Eppingen von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Letztes Jahr scheiterten die Kürnbacher (blau) in der ersten Runde am SV Rohrbach/S. (weiß). – Foto: Siegfried Lörz

Marcel Genc könnte sich mit einer Setzliste wie im Tennis anfreunden. "Das hätte doch was", lacht der 1. Vorsitzende des TSV Kürnbach. Diesen Gedanken hatte er unmittelbar nach der Auslosung der ersten Runde im Sinsheimer Fußballkreispokal, die seinen TSV auf Reisen schickt. Am Sonntag um 15.30 Uhr kommt es zum Kreisliga-Duell beim SV Treschklingen.

"Letzte Runde hatten wir mit Rohrbach/S. schon ein Hammerlos und sind dann leider auch direkt ausgeschieden", berichtet Genc, der sich sehnlichst mal wieder einen tiefen Lauf im Wettbewerb wünscht. Das letzte Mal, als es ganz weit ging, verpassten die Kürnbacher das Finale im Elfmeterschießen. 6:7 unterlagen sie im Halbfinale im März 2016, drei Mal dürfen die Leser jetzt raten gegen wen, am SV Treschklingen. Im selben Jahr, aber natürlich der neuen Saison ging es bis ins Viertelfinale, dort war mit 10:11 nach der finalen Entscheidung vom Punkt das Aus besiegelt. Nun auswärts bei einem Ligakonkurrenten antreten zu müssen, hat in Kürnbach keine Jubelstürme ausgelöst. "Natürlich wünscht man sich ein anderes Los", gibt Genc zu und erwartet eine sehr anspruchsvolle Partie, "die Treschklinger waren letzte Runde richtig gut, jetzt hat sich dort aber wieder einiges getan und daher ist es so etwas wie eine ´Black Box´ für uns." Was die anstehende Runde betrifft, ist für de´n TSV-Vorstand einiges möglich. "Wenn alles gut läufst, kannst du sicher oben reinrutschen, wenn nicht, ist aber genauso gut eine Mittelfeldplatzierung möglich."

Losglück gab es dagegen für die Zweite, die am Freitagabend den TSV Zaisenhausen zum Derby empfängt. "Das ist ein perfektes Los", frohlockt Genc. Großes Derbyfieber herrscht in Reichartshausen und Helmstadt. Beide TSV´s trennen nur wenige Kilometer und seit dieser Saison nur noch eine Liga. Reichartshausen hat eine sehr souveräne B-Klassen-Meisterschaft gefeiert und Helmstadt auf den letzten Meter sozusagen die Kreisliga erhalten. Diese Voraussetzungen sprechen für ein offenes Derby, das durch den Pokalcharakter sicher ein wenig an Brisanz zulegen kann.

In Bad Rappenau treffen mit dem VfB und dem TSV Neckarbischofsheim zwei Absteiger aufeinander. Da die Gäste von der Kreisliga, die Gastgeber dagegen aus der Kreisklasse A runtermussten, sollte "Bischesse" als Favorit in die Kurstadt fahren. Zurück auf Kreisebene ist die SG Kirchardt. Der Landesliga-Absteiger hat mit seinem Auswärtsspiel beim TSV Angelbachtal II ein vergleichsweise einfaches Los gezogen. Ähnlich verhält es sich für die SG Waibstadt beim TSV Obergimpern II, den TSV Steinsfurt bei Türk Gücü Sinsheim II oder für die Erste von Türk Gücü bei der Zweiten aus Kirchardt. Kniffliger wird es dagegen für die Kreisliga-Klubs aus Rohrbach/S. (in Untergimpern), Tiefenbach (bei Eschelbronn/Neidenstein) oder Eppingen II (in Sulzfeld). Das erste Pflichtspiel überhaupt bestreitet die SG Richen/Eppingen gegen den amtierenden A-Klassen-Meister TSV Ittlingen. Für Weiler-Verhältnisse ist dieses Jahr vieles neu beim FC. "Eigentlich haben wir immer eine sehr geringe Fluktuation im Kader, deshalb kann man dieses Jahr schon von einem kleinen Umbruch sprechen", sagt Alexander Martaler. Der 32-Jährige coacht den Steinsberg-Klub bereits seit 2020 und hat zur Saison 2026/27 einen neuen Trainerkollegen bekommen. Rico Unser ist vom TSV Dühren gekommen und hat ab sofort zusammen mit Martaler das sportliche Sagen. Beide sind fest als spielende Trainer eingeplant. Obendrein neu sind die Defensivkräfte Oguz Yavuz (VfB Rauenberg), Tobias Gruska (eigene Jugend), Moritz Hildenbrand und Christian Flaig (beide TSV Dühren). Dagegen haben mit Marius Sauciunas und Nicolas Heinrich zwei offensive Leistungsträger den Verein Richtung Eschelbach verlassen.

Der FC Weiler (rot) darf mit einem Heimspiel gegen Türkspor Eppingen in den Pokal starten. – Foto: Berthold Gebhard