Vier Tore, eine Runde weiter und schon wieder dieses Siegergrinsen. Aber mal ehrlich: Genau diese Jubelfotos lieben wir doch.

Lange hielt Neulangen dagegen, ehe Theresa Meiners unmittelbar vor der Pause per Kopf den Bann brach. Charlotte Dopp legte direkt nach Wiederanpfiff nach, Ida Fehrmann erhöhte auf 3:0 und Madleen Stover setzte in der Schlussphase den Schlusspunkt.

Die Frauen der SG Schwefingen/Union Meppen haben schon wieder allen Grund fürs obligatorische Jubelfoto. Im Bezirkspokal setzte sich die SG bei Eintracht Neulangen deutlich mit 4:0 durch.

Mit einem breiten Grinsen dürfte es für die Frauen von Concordia Emsbüren zurück ins Emsland gegangen sein. Beim TuS Büppel feierte der Oberliga-Neuling zum Saisonauftakt einen 3:2-Erfolg und damit gleich den ersten Sieg einer Emsbürener Frauenmannschaft auf Landesebene.

Nach dem frühen 0:1 durch Christina Müller (16.) glich Lotta Tiebel in der 34. Minute aus. Nach der Pause schlug Concordia dann binnen zwei Minuten doppelt zu: Die gerade eingewechselte Ida Jansen traf praktisch mit ihrer ersten Aktion zum 2:1 (59.), ehe Tiebel nach Jansens Vorarbeit auf 3:1 erhöhte (61.). Büppel verkürzte durch Lara Duetsch (80.) noch einmal, mehr ließ Emsbüren aber nicht zu.

Drei Punkte, ein historischer Oberliga-Auftakt und allen Grund für ein ziemlich breites Grinsen auf der Heimfahrt.