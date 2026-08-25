Kabinenfotos und Jubelfotos sind der einzig wahre Beweis, dass Fußball mehr ist als 90 Minuten und drei Punkte. Mal fliegen Wasserflaschen, mal Bierduschen, mal hängt einfach nur einer mit Eisbeutel und Siegergrinsen auf der Massagebank. Egal ob Meisterstück, Last-Minute-Klassenerhalt, bitteres 0:5 oder der erste Dreier seit der Winterzeit, zeigt her eure Kabinenmomente. Wir geben eurem Team kurz das Flutlicht, bevor wieder Trainingsleibchen sortiert werden müssen.
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Die Frauen der SG Schwefingen/Union Meppen haben schon wieder allen Grund fürs obligatorische Jubelfoto. Im Bezirkspokal setzte sich die SG bei Eintracht Neulangen deutlich mit 4:0 durch.
Lange hielt Neulangen dagegen, ehe Theresa Meiners unmittelbar vor der Pause per Kopf den Bann brach. Charlotte Dopp legte direkt nach Wiederanpfiff nach, Ida Fehrmann erhöhte auf 3:0 und Madleen Stover setzte in der Schlussphase den Schlusspunkt.
Vier Tore, eine Runde weiter und schon wieder dieses Siegergrinsen.
Aber mal ehrlich: Genau diese Jubelfotos lieben wir doch.
Breites Grinsen nach historischem Oberliga-Auftakt
Mit einem breiten Grinsen dürfte es für die Frauen von Concordia Emsbüren zurück ins Emsland gegangen sein. Beim TuS Büppel feierte der Oberliga-Neuling zum Saisonauftakt einen 3:2-Erfolg und damit gleich den ersten Sieg einer Emsbürener Frauenmannschaft auf Landesebene.
Nach dem frühen 0:1 durch Christina Müller (16.) glich Lotta Tiebel in der 34. Minute aus. Nach der Pause schlug Concordia dann binnen zwei Minuten doppelt zu: Die gerade eingewechselte Ida Jansen traf praktisch mit ihrer ersten Aktion zum 2:1 (59.), ehe Tiebel nach Jansens Vorarbeit auf 3:1 erhöhte (61.). Büppel verkürzte durch Lara Duetsch (80.) noch einmal, mehr ließ Emsbüren aber nicht zu.
Drei Punkte, ein historischer Oberliga-Auftakt und allen Grund für ein ziemlich breites Grinsen auf der Heimfahrt.
Erstes Spiel, erster Sieg und natürlich durfte auch das erste Jubelfoto nicht fehlen. Die SG Schwefingen/Union Meppen ist mit einem 5:2-Auswärtserfolg beim SV Harderberg erfolgreich in die neue Saison gestartet.
Dabei mussten die Gäste zunächst einem frühen Rückstand hinterherlaufen. Laura Backs antwortete jedoch praktisch postwendend per Foulelfmeter zum 1:1. Anschließend drehte die SG richtig auf: Janna Lampe traf innerhalb von vier Minuten doppelt (20./24.), ehe Verena Hanekamp noch vor der Pause auf 4:1 erhöhte. Harderberg verkürzte kurz vor dem Seitenwechsel auf 2:4.
Im zweiten Durchgang ließ die SG nichts mehr anbrennen. Khansa Sido Yousef setzte in der 87. Minute mit dem Treffer zum 5:2 den Schlusspunkt. Ein Auftakt, der sich sehen lassen kann – auf dem Platz und anschließend auch auf dem Jubelfoto.
Reinken trifft spät und Surwold II hat das schönste Foto
Der SV Surwold II hat sich in einer abwechslungsreichen Partie mit 3:2 beim SV Langen II durchgesetzt. Nach einem Eigentor von Christoph Kleemann zur Surwolder Führung (22.) glich Milan Buurmann nur wenige Minuten später aus. Auch auf das 1:2 durch Julian Reinken (55.) hatte Buurmann mit seinem zweiten Treffer die passende Antwort (58.).
Das letzte Wort gehörte jedoch erneut Reinken, der in der 80. Minute mit seinem zweiten Treffer den 3:2-Sieg für Surwold perfekt machte.
Und danach durfte natürlich das Foto nicht fehlen, das wir im Amateurfußball alle lieben: das Sieger- und Jubelfoto nach drei Punkten.
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