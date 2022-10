Schon wieder das Flutlicht: Nächster Spielabbruch in Deisenhofen Zwischen FCD II und SV Warngau

Warngau – Das Duell zwischen dem FC Deisenhofen III und dem SV Warngau in der Kreisklasse 3 steht unter keinem guten Stern. Ursprünglich hätte die Partie, wie berichtet, am vergangenen Samstag ausgetragen werden sollen. Wegen eines Defekts am Flutlicht des FC Deisenhofen wurde die Partie aber auf Dienstagabend verlegt.

Dann konnte auch gespielt werden, allerdings nicht bis zum Ende, denn Mitten im Spiel fiel erneut das Flutlicht aus und konnte nicht mehr aktiviert werden. Zwar stand es zu diesem Zeitpunkt bereits 4:0 für die Hausherren, dennoch wird die Begegnung nun wohl ein drittes Mal angesetzt werden müssen, da eine Wertung durch den Bayerischen Fußball-Verband bei einem Spielabbruch nur in absoluten Ausnahmefällen möglich ist.