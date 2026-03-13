Schon wieder auswärts Verbandsliga +++ Zuzenhausen muss am Samstag nach Spielberg von red. · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Yannick Heinlein (l.) und der FCZ müssen am Samstag nach Spielberg. – Foto: Berthold Gebhard

Sie werden sich strecken müssen die Sinsheimer Verbandsligisten, wenn sie am Samstag etwas holen wollen. Jeweils um 15 Uhr werden der VfB Eppingen und der FC Zuzenhausen in der Fremde gefordert sein. Wollen die Eppinger zumindest in Reichweite der Spitzenteams bleiben, müssen sie bei der SG Heidelberg-Kirchheim einen Sieg einfahren. Weniger würde den langsamen, aber sicheren Fall in Richtung Tabellenmittelfeld bedeuten. Die Süd-Heidelberger können aufgrund ihres gesicherten Mittelfeldrangs schon jetzt befreit aufspielen. Erneut ins Mittelbadische zieht es Zuzenhausen. Nach dem 1:1-Unentschieden vergangenen Samstag beim VfB Bretten, gastieren sie nun beim SV Spielberg, der bislang zweifelsohne unter Wert geschlagen wurde. Die Voraussetzungen sind indes ähnlich, es geht gegen eine Mannschaft die mittendrin im Abstiegskampf steckt. Im Rennen um den vermutlich noch maximal möglichen sechsten Rang würde dem FC ein Sieg sehr helfen.

Durchwachsen war der Auftakt, im Vergleich zum Hinspiel ergatterte der FC aber immerhin einen Zähler gegen den VfB Bretten. "Wir wussten, was uns erwartet und haben uns gezielt darauf eingestellt", sagt Mike Kronwald im Rückblick auf den 1:1. Der Trainer des FC zieht einen Strich unter den Auftakt und hält fest: "Nach dem frühen Rückstand haben wir eine Viertelstunde gebraucht und auch einen Pfostentreffer wegstecken müssen, sind dann aber gut reingekommen. Am Ende hätten wir gewinnen, aber auch noch verlieren können, weshalb das Remis für den Spielverlauf in Ordnung ist." Nun führt den Zuze-Express die Reise nach Spielberg und somit zu einem Kontrahenten, der tabellarisch nur unwesentlich besser als Bretten platziert ist. "Spielberg auswärts ist sicher eine ordentliche Herausforderung", sagt Kronwald, der damit rechnet, "dass sie uns vermutlich mehr den Ball überlassen und aus einer kompakten Defensive agieren." Dafür sieht er seine Mannschaft aufgrund der Erfahrungen aus den Vorbereitungsspielen, "das haben die Gegner ganz gut simuliert", gerüstet.