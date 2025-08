Schon vor dem ersten Spieltag: Achslachs Spielertrainer wirft Handtuch

Nach nur einem knappen halben Jahr als Spielercoach des SV Achslach hat Patrick Heinzl die Segel gestrichen. Den Abstieg aus der Kreisklasse konnte der kleine Dorfverein aus dem Landkreis Regen auch mit dem 36-jährigen Routinier, der zuvor unter anderem bereits Übungsleiter-Stationen beim SV March und der SpVgg Brandten hatte, nicht verhindern. Nach nur einer Saison musste der frühere Kreisligist zurück in die A-Klasse. Ex-Landesligakicker Mario Paukner , der gemeinsam mit Heinzl das Team betreute, verließ den Klub in der Sommer-Wechselperiode Richtung Kreisklassist SpVgg Patersdorf. Bereits vor dem Auftaktmatch gegen den Nachbarn SpVgg Allersdorf-Kirchaitnach, das 3:2 gewonnen werden konnte, hat nun Heinzl hingeworfen.

"Für mich sind Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis mehr gestanden. Seit meinem Amtsantritt haben wir aus den verschiedensten Gründen nahezu eine komplette Mannschaft verloren, im Gegenzug aber keinen einzigen Neuzugang gekriegt. Dem Verein mache ich da überhaupt keinen Vorwurf. Beim SVA werden keine Spieler bezahlt und es wird einfach immer schwieriger, jemand zu bekommen. Zudem habe ich nach Achslach eine einfache Fahrstrecke von etwa 35 Minuten zu bewältigen, das ist nicht wenig. Wenn man dann in der Vorbereitung nur einziges Mal mehr als zehn Spieler im Training hat und zuletzt immer wieder Einheiten hatte, bei denen nur vier, fünf Mann aus dem Kader der Ersten anwesend waren, ist das über Dauer frustrierend und macht keinen Spaß mehr. Deshalb war die Entscheidung für mich alternativlos, auch wenn ansonsten alles gepasst hat. Ich habe die Mannschaft deshalb gestern gegen Allersdorf auch noch als Spieler unterstützt", berichtet der in Lindberg wohnhafte Übungsleiter. Die Truppe des Kreisklassen-Absteigers wurde beim Derbyerfolg gegen Allersdorf-Kirchaitnach von Urgestein Markus Weinberger und dem Sportlichen Leiter Tobias Vogl angeleitet.





Wie es mit Patrick Heinzl in Sachen Fußball weitergeht, steht in den Sternen: "Ich habe nicht umsonst den Trainerschein gemacht und würde schon gerne zeitnah wieder etwas machen - egal ob nur an der Linie oder als Spielercoach. Es muss aber hundertprozentig passen, ansonsten pausiere ich lieber."