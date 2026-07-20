Schon vier Tore: Gentsch in Weida angekommen

Die Greizer Mannschaft hatte in der abgelaufenen Saison in der Landesklasse mit 40 Punkten den 7. Platz belegt und leistete weit mehr Widerstand als in der Vorwoche der VfB Apolda, wo Weida haushoch mit 11:0 gewonnen hatte.
Zur Pause wechselte Weida sechsmal, aber auch die Gäste brachten eine ganze Reihe neuer Spieler in die Partie. Nach einer Stunde die nächsten Wechsel beim Gastgeber. Jetzt wurden Simon Fuchs, Till Schöneich und Ilja Sevckus vom Platz geholt und Paulick, Peuker und Dörlitz kamen wieder in die Partie. Leon Gentsch erkämpfte auf der linken Seite den Ball, setzte sich durch und traf flach ins lange Eck zum 2:0 für Weida. Im 2.Test war das schon der vierte Treffer für den aus Schmölln gekommenen Angreifer. Wollnitzke schoss neben das Greizer Tor, Paulicks Kopfball nach Flanke von Schädel verfehlte ebenfalls den Kasten. Zehn Minuten vor dem Abpfiff der 3:0-Endstand, als Robin Paulick ins Tordreieck traf.
Fazit: Das erste Testspiel auf heimischen Gelände hatte immerhin 150 Zuschauer auf den Roten Hügel gelockt, die die neuformierte Weidaer Mannschaft in Aktion sehen wollten. Am kommenden Mittwoch folgt das schwerste Vorbereitungsspiel des FC Thüringen, wenn das Team der Trainer Peter Dauel, Andreas Kittner undKai Schumann beim Landesligisten Reichenbacher FC antritt.