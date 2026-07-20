Schon vier Tore: Gentsch in Weida angekommen

Schon in Minute 2 drei Riesenchancen für Weida, aber die Greizer konnten mit letztem Einsatz einen Gegentreffer vermeiden. Mitte der 1. Halbzeit die Führung. Nach einem Angriff über die rechte Seite nahm Oliver Peuker gekonnt den Ball an und leitete zu Ilja Sevcuks weiter. Dessen scharfer Schuss schlug im Greizer Tor ein.

Zur Pause wechselte Weida sechsmal, aber auch die Gäste brachten eine ganze Reihe neuer Spieler in die Partie. Nach einer Stunde die nächsten Wechsel beim Gastgeber. Jetzt wurden Simon Fuchs, Till Schöneich und Ilja Sevckus vom Platz geholt und Paulick, Peuker und Dörlitz kamen wieder in die Partie. Leon Gentsch erkämpfte auf der linken Seite den Ball, setzte sich durch und traf flach ins lange Eck zum 2:0 für Weida. Im 2.Test war das schon der vierte Treffer für den aus Schmölln gekommenen Angreifer. Wollnitzke schoss neben das Greizer Tor, Paulicks Kopfball nach Flanke von Schädel verfehlte ebenfalls den Kasten. Zehn Minuten vor dem Abpfiff der 3:0-Endstand, als Robin Paulick ins Tordreieck traf.