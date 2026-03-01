 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Schon viele Tore in der Bezirksliga gefallen - der Sonntag live!

Bezirksliga Niederrhein: Es steht schon Spieltag 21 an, spannende Duelle und Tore sind garantiert.

von André Nückel · Heute, 08:43 Uhr · 0 Leser
Bezirksliga Niederrhein - Spieltag 21!
Bezirksliga Niederrhein - Spieltag 21! – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3
Bezirksliga 4
Bezirksliga 5

Spieltag 21 steht in der Bezirksliga Niederrhein an - wer wann und wo spielt, erfahrt ihr in der FuPa-Übersicht.

>>> FuPa Niederrhein auf WhatsApp

__________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> FuPa Düsseldorf auf WhatsApp

>>> FuPa Grevenbroich-Neuss auf WhatsApp

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Heute, 15:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
15:00

Heute, 15:30 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
15:00

Heute, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
13:30live

Heute, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
15:30

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
15:30

Heute, 15:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
15:30

____

Das ist der nächste Spieltag

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - MSV Düsseldorf
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - SV Uedesheim
Sa., 07.03.26 18:45 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Bayer Dormagen
So., 08.03.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Meerbusch II
So., 08.03.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Hösel
So., 08.03.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Lohausener SV
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - Ratingen 04/19 U23 II
So., 08.03.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TSV Eller 04

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> FuPa Remscheid-Solingen auf WhatsApp

>>> FuPa Wuppertal-Niederberg auf WhatsApp

>>> Die Transfers der Bezirksliga 2

Heute, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
15:30

Heute, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
15:00live

Heute, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
15:15live

Heute, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
15:00

Heute, 15:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
15:30

Heute, 15:15 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
15:15

Heute, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
15:30

____

Das ist der nächste Spieltag

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:00 Uhr DV Solingen II - SC Germania Reusrath
So., 08.03.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SSV Germania Wuppertal
So., 08.03.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - HSV Langenfeld
So., 08.03.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SV Solingen 08/10
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - SSVg Velbert II
So., 08.03.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SG Hackenberg
So., 08.03.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - TSV Ronsdorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr SSV Berghausen - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 08.03.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SC Viktoria Wuppertal Rott 89

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> FuPa Kempen-Krefeld auf WhatsApp

>>> FuPa Mönchengladbach-Viersen auf WhatsApp

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Heute, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
15:30

Heute, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
15:15

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
15:30live

Gestern, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
0
2
+Video

Heute, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
15:15

Heute, 15:30 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
15:30

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
0
3
Abpfiff

Gestern, 18:00 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
3
4
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - 1. FC Mönchengladbach
So., 08.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SC Union Nettetal II
So., 08.03.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Thomasstadt Kempen
So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SSV Grefrath 1910/24
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - VfL Tönisberg
So., 08.03.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - VfR Krefeld-Fischeln
So., 08.03.26 15:30 Uhr OSV Meerbusch - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 08.03.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SpVg Odenkirchen


>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> FuPa Kleve-Geldern auf WhatsApp

>>> FuPa Moers auf WhatsApp

>>> FuPa Rees-Bocholt auf WhatsApp

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Heute, 15:00 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
15:00

Heute, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
15:30

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
15:00

Heute, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
15:30

Heute, 15:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
15:30

____

Das ist der nächste Spieltag

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr SV Rindern - Borussia Veen
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Viktoria Goch II
So., 08.03.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Alemannia Pfalzdorf
So., 08.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TuS Stenern
So., 08.03.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Westfalia Anholt
So., 08.03.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - DJK Twisteden
So., 08.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Haldern
So., 08.03.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde Broekhuysen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

>>> FuPa Duisburg-Dinslaken-Mülheim auf WhatsApp

>>> FuPa Moers auf WhatsApp

>>> FuPa Oberhausen-Bottrop auf WhatsApp

>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

Heute, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
15:30

Heute, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
15:30

Gestern, 17:00 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
4
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
15:30

Heute, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
15:30live

____

Das ist der nächste Spieltag

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Mülheimer SV 07
Sa., 07.03.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Duisburger FV 08
Sa., 07.03.26 19:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - SuS 21 Oberhausen
So., 08.03.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SuS 09 Dinslaken
So., 08.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Spvgg Meiderich 06/95
So., 08.03.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - Duisburger SV 1900
So., 08.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Viktoria Buchholz
So., 08.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - VfL Repelen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

>>> FuPa Essen auf WhatsApp

>>> FuPa Oberhausen-Bottrop auf WhatsApp

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

Heute, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
15:30

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
15:30

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
15:30

Heute, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
15:15live

Heute, 13:30 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
13:30

Heute, 11:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
11:00

____

Das ist der nächste Spieltag

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 18:30 Uhr VfB Frohnhausen - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 08.03.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Sportfreunde Königshardt
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - DJK Arminia Lirich 1920
So., 08.03.26 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 08.03.26 15:15 Uhr Vogelheimer SV - SuS Haarzopf
So., 08.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Rot-Weiss Essen II
So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Fortuna Bottrop
So., 08.03.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Dostlukspor Bottrop
So., 08.03.26 15:30 Uhr TuSEM Essen 1926 - SpVgg Steele

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6!

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein