Schon viele Tore in der Bezirksliga gefallen - der Sonntag live!

Spieltag 21 steht in der Bezirksliga Niederrhein an - wer wann und wo spielt, erfahrt ihr in der FuPa-Übersicht.
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - MSV Düsseldorf
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr ASV Mettmann - SV Uedesheim
Sa., 07.03.26 18:45 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Bayer Dormagen
So., 08.03.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TSV Meerbusch II
So., 08.03.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Hösel
So., 08.03.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - Lohausener SV
So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - Ratingen 04/19 U23 II
So., 08.03.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TSV Eller 04
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:00 Uhr DV Solingen II - SC Germania Reusrath
So., 08.03.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SSV Germania Wuppertal
So., 08.03.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - HSV Langenfeld
So., 08.03.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SV Solingen 08/10
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - SSVg Velbert II
So., 08.03.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SG Hackenberg
So., 08.03.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - TSV Ronsdorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr SSV Berghausen - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 08.03.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - 1. FC Mönchengladbach
So., 08.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SC Union Nettetal II
So., 08.03.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - Thomasstadt Kempen
So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SSV Grefrath 1910/24
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - VfL Tönisberg
So., 08.03.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - VfR Krefeld-Fischeln
So., 08.03.26 15:30 Uhr OSV Meerbusch - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 08.03.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SpVg Odenkirchen
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr SV Rindern - Borussia Veen
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Viktoria Goch II
So., 08.03.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Alemannia Pfalzdorf
So., 08.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TuS Stenern
So., 08.03.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Westfalia Anholt
So., 08.03.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - DJK Twisteden
So., 08.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Haldern
So., 08.03.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde Broekhuysen
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Mülheimer SV 07
Sa., 07.03.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Duisburger FV 08
Sa., 07.03.26 19:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - SuS 21 Oberhausen
So., 08.03.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SuS 09 Dinslaken
So., 08.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Spvgg Meiderich 06/95
So., 08.03.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - Duisburger SV 1900
So., 08.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Viktoria Buchholz
So., 08.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - VfL Repelen
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 18:30 Uhr VfB Frohnhausen - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 08.03.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Sportfreunde Königshardt
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - DJK Arminia Lirich 1920
So., 08.03.26 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 08.03.26 15:15 Uhr Vogelheimer SV - SuS Haarzopf
So., 08.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Rot-Weiss Essen II
So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Fortuna Bottrop
So., 08.03.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Dostlukspor Bottrop
So., 08.03.26 15:30 Uhr TuSEM Essen 1926 - SpVgg Steele
