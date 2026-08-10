Schon operiert: Triple-Rückschlag für Eintracht Mahlsdorf

Eintracht Mahlsdorf hat einen bitteren Start in die neue Saison erwischt. Noch vor der 0:2-Auftaktniederlage in Siedenbollentin berichtet Präsident Tino Loest im Gespräch vom langfristigen Ausfall von Tami Benkert. Im ersten Pflichtspiel kommt mit der Roten Karte für Niklas Thiel ein weiterer Rückschlag hinzu.

Besonders schwer wiegt die Verletzung von Tami Benkert . Der Defensivspieler zieht sich bereits in der Vorbereitung einen Meniskusriss zu und muss operiert werden. Damit fehlt den Mahlsdorfern zum Start in die neue Spielzeit eine wichtige Option in der Defensive.

Die Hiobsbotschaft hatte Loest bereits vor dem ersten Pflichtspiel der Saison überbracht. Während Benkert somit gar nicht erst mitwirken konnte, verlief auch der sportliche Auftakt für die ambitionierten Mahlsdorfer nicht nach Wunsch.

Bittere Niederlage in Siedenbollentin und rote Karte für Abwehr-Ass

In Siedenbollentin (Spielbericht unten) muss sich die Eintracht mit 0:2 geschlagen geben und kassiert damit gleich am ersten Spieltag die erste Saisonniederlage. Zu allem Überfluss beendet die Mahlsdorfer die Party nicht in voller Mannschaftsstärke: Niklas Thiel sieht die Rote Karte.

Damit muss Eintracht Mahlsdorf nicht nur die Auftaktniederlage verdauen. Während Benkert für mehrere Monate nicht zur Verfügung steht, droht mit Thiel nun auch ein weiterer Defensivspieler zumindest vorübergehend auszufallen. Über die Länge seiner Sperre entscheidet das zuständige Sportgericht.

Für die Oberligisten gilt es nun, früh in der Saison auf die persönlichen Rückschläge zu reagieren. Die Niederlage in Siedenbollentin lässt sich bereits im nächsten Spiel sportlich korrigieren – die Ausfälle in der Defensive dürften Eintracht Mahlsdorf dagegen noch länger beschäftigen.

Aufstiegsfavorit verliert Auftaktspiel in Siedenbollentin

Der SV Siedenbollentin feiert vor heimischem Publikum einen erfolgreichen Einstand gegen den BSV Eintracht Mahlsdorf . Die Gastgeber stellen die Weichen früh auf Sieg: In der 22. Minute schlug Daniel Eidtner das Führungstor zum 1:0. Ein herber Dämpfer folgte für die Gäste in der 38. Minute, als Niklas Thiel aufseiten der Mahlsdorfer die Rote Karte sah. In Überzahl hielt Siedenbollentin den Druck aufrecht und belohnte sich in der 77. Minute durch den Treffer von Tom Kliefoth zum 2:0-Endstand.