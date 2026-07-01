Schon neun Neue: 1. FC Spich II mit Transferoffensive Erste Transfers für die neue Saison sind Offiziell von Benedikt Hitze · Heute, 07:03 Uhr · 0 Leser

Mit Markus Wollnik steht künftig ein ehemaliga Mittelrheinliga-Keeper im Tor. – Foto: LaBima

Beim 1. FC Spich II lief die vergangene Saison aus unterschiedlichen Gründen nicht optimal. Nun stellt der A-Ligist die Weichen für eine erfolgreichere Zukunft. Um in der kommenden Spielzeit 2026/27 deutlich besser abzuschneiden, haben die Verantwortlichen eine echte Transferoffensive gestartet und den Kader mit einer Vielzahl an internen sowie externen Neuzugängen verstärkt.

Frische Power und viel Talent aus dem eigenen Nachwuchs Ein Hauptaugenmerk bei der Neuausrichtung lag auf der Integration hungriger Talente aus dem eigenen Jugendbereich. Als erster Neuzugang wurde der 18-jährige Mittelfeldakteur Jakob Engelberg vorgestellt. Engelberg war in der Bezirksliga-Saison 24/25 absoluter Leistungsträger der U19 und durfte sogar schon Minuten in der ersten Mannschaft sammeln, ehe ihn eine Verletzung ausbremste. Nun ist er wieder voll fit und bereit für den Seniorenbereich. Ebenfalls aus der A-Jugend rückt Louis Mauer fest in den Kader der Zweiten. Der zentrale Mittelfeldspieler gehörte bereits zum Ende der vergangenen Saison fest zum Team, überzeugte in seinen ersten vier Einsätzen vollends und steuerte direkt drei Scorerpunkte bei. Als Linksfuß bringt er ein Element ins Spiel, das der Mannschaft in der vergangenen Spielzeit an der einen oder anderen Stelle gefehlt hat. Vervollständigt wird die junge Garde durch Denis Odsilajev. Der 19-Jährige kommt vom Lokalrivalen SF Troisdorf, bei dem er sämtliche Jugendmannschaften durchlief, und wird das Spicher Mittelfeld weiter verstärken. Zudem wechselt mit dem 20-jährigen Michael-Stelio Vassiliou ein talentierter Keeper aus Rösrath auf die Spicher Höhen, der dort mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machte und nun in Spich seinen nächsten Entwicklungsschritt gehen will.