Schon neun Neue: 1. FC Spich II mit Transferoffensive

Beim 1. FC Spich II lief die vergangene Saison aus unterschiedlichen Gründen nicht optimal. Nun stellt der A-Ligist die Weichen für eine erfolgreichere Zukunft. Um in der kommenden Spielzeit 2026/27 deutlich besser abzuschneiden, haben die Verantwortlichen eine echte Transferoffensive gestartet und den Kader mit einer Vielzahl an internen sowie externen Neuzugängen verstärkt.
Ein Hauptaugenmerk bei der Neuausrichtung lag auf der Integration hungriger Talente aus dem eigenen Jugendbereich. Als erster Neuzugang wurde der 18-jährige Mittelfeldakteur Jakob Engelberg vorgestellt. Engelberg war in der Bezirksliga-Saison 24/25 absoluter Leistungsträger der U19 und durfte sogar schon Minuten in der ersten Mannschaft sammeln, ehe ihn eine Verletzung ausbremste. Nun ist er wieder voll fit und bereit für den Seniorenbereich. Ebenfalls aus der A-Jugend rückt Louis Mauer fest in den Kader der Zweiten. Der zentrale Mittelfeldspieler gehörte bereits zum Ende der vergangenen Saison fest zum Team, überzeugte in seinen ersten vier Einsätzen vollends und steuerte direkt drei Scorerpunkte bei. Als Linksfuß bringt er ein Element ins Spiel, das der Mannschaft in der vergangenen Spielzeit an der einen oder anderen Stelle gefehlt hat.
Vervollständigt wird die junge Garde durch Denis Odsilajev. Der 19-Jährige kommt vom Lokalrivalen SF Troisdorf, bei dem er sämtliche Jugendmannschaften durchlief, und wird das Spicher Mittelfeld weiter verstärken. Zudem wechselt mit dem 20-jährigen Michael-Stelio Vassiliou ein talentierter Keeper aus Rösrath auf die Spicher Höhen, der dort mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machte und nun in Spich seinen nächsten Entwicklungsschritt gehen will.
Neben den jungen Wilden setzt die Spicher Reserve auf bewährte Kräfte mit Stallgeruch, die den Verein bestens kennen. Für die Offensive kehrt Jonas Kalinski vom TuS Altenrath zurück. Der 21-jährige Angreifer war beim C-Ligisten in den vergangenen zwei Spielzeiten ein Leistungsträger und bewies seine Qualität zuletzt mit 40 Toren und 11 Assists in lediglich 23 Spielen. Auch das Mittelfeld bekommt altbekannte Unterstützung: Justin Strahler kehrt nach einem Jahr beim Bezirksligisten SpVg Rheindörfer zurück. Strahler spielte bereits in der Rückrunde der Saison 24/25 für Spich, kennt das Umfeld bestens und bringt sowohl offensive als auch defensive Qualitäten auf den Platz. Für zusätzliche Abschlussstärke im Sturmzentrum sorgt künftig Ron-Maurice Müller. Der 27-Jährige lief bereits von 2018 bis 2020 für sämtliche Herrenmannschaften des 1. FC Spich auf. Er gilt als hoch veranlagt, fackelt vor dem Gehäuse nicht lange und soll mit seiner bekannten Abschlussstärke für die nötigen Tore sorgen.
Das absolute Highlight dieser Transferphase hoben sich die Verantwortlichen bis zum Schluss auf: Mit Markus Wollnik gelang dem Verein ein echter Transfercoup für die Torhüterposition. Der 34-jährige Routine-Keeper hütete die vergangenen vier Jahre den Kasten der SpVg Porz und blickt auf drei Spielzeiten in der Mittelrheinliga zurück. In der abgelaufenen Saison stand er in 18 Partien auf dem Platz und hatte maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt der Porzer. Mit „Wolle“ bekommt die Spicher Defensive ein bärenstarkes und erfahrenes Fundament.