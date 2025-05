„Schon lange kein Heimspiel mehr souverän gewonnen“ – Perchting dreht Derby gegen MTV Berg II

So entwickelte sich unter besten Wetterbedingungen ein „flottes und munteres Spiel“ zwischen den beiden Kontrahenten, wie Perchtings Cheftrainer Tobias Luppart es nannte, dessen Elf 5:2 gewann.

Letztendlich ist es im A-Klasse-Derby zwischen dem TSV Perchting-Hadorf und der zweiten Mannschaft des MTV Berg am Sonntag nur noch um die goldene Ananas gegangen. Während die Perchtinger ihre letzten Aufstiegshoffnungen bereits in der Vorwoche endgültig hatten abschreiben müssen, war auch Bergs Klassenerhalt durch die Niederlage des SV Bernried am Samstag gegen Feldafing schon vor Anpfiff in trockenen Tüchern.

Schon nach zwei Minuten sorgten die Hausherren für den ersten Höhenpunkt: Tobias Rampf erzielte das frühe 1:0, vorausgegangen war ein schwerwiegender individueller Fehler in Bergs Hintermannschaft. Doch der MTV ließ sich vom Rückstand nicht beeindrucken und drehte das Resultat nach gut 20 Minuten plötzlich per Doppelschlag: Zunächst vollendete Daniel Czech einen schön ausgespielten Angriff, dann setzte Samuel Pfluger die Kugel aus rund 20 Metern gekonnt in den Winkel.

„Berg hat es in dieser Phase nicht schlecht gemacht und uns gefordert. Wir waren nicht auf der Höhe, so haben sie uns in kürzester Zeit zwei Tore eingeschenkt“, sagte Luppart.

Aber auch sein Team schlug in Person von Luca Waldenmeier nach einer halben Stunde zurück und sorgte so für den 2:2-Gleichstand zur Pause. Dieser kam nur zustande, weil es die Gäste in den letzten Zügen der ersten Hälfte verpassten, das Resultat erneut auf ihre Seite zu ziehen. „Es ist ärgerlich, dass wir vor der Pause nicht noch das dritte oder vierte Tor gemacht haben. Die Chancen waren da“, sagte MTV-Coach Djoko Kalaba, der seine Elf in den ersten 45 Minuten generell als „überlegen“ empfand.

„Wir können Fußball spielen, wenn alle da sind.“

Djoko Kalaba, über den Aufschwung der Berger Reserve in der Rückrunde.

Ein ganz anderes Bild ergab sich dann nach dem Seitenwechsel. Ab Wiederanpfiff spielte nur noch Perchting, Zählbares gab es aber erst in der Schlussviertelstunde zu verbuchen. In der 75. Spielminute erzielte Marcel Grass das erlösende sowie verdiente 3:2 für die Gastgeber, ehe Rampf und Saki Ghaznawi zwei weitere Treffer nachlegten und damit den 5:2-Endstand markierten. „Wir haben schon lange kein Heimspiel mehr souverän gewonnen. Jetzt sind wir froh, dass uns das mal wieder gelungen ist. Die zweite Halbzeit war wirklich sehr gut“, bilanzierte TSV-Trainer Luppart.

Aber auch aufseiten der Kreisliga-Zweitvertretung aus Berg konnte der Coach trotz der Pleite stolz auf sein Team sein. Schließlich hat die zur Winterpause noch abstiegsgefährdete MTV-Reserve eine hervorragende Rückrunde gespielt und damit den Klassenerhalt in der A-Klasse 5 frühzeitig ohne Probleme klargemacht. Für Kalaba war „die Konstanz in Sachen Personal“ der entscheidende Grund für den Aufschwung: „Wir können Fußball spielen, wenn alle da sind. So hat alles gut ineinandergegriffen, und wir konnten uns weiterentwickeln.“