Schon länger auf dem Zettel gehabt - Härtel verstärkt SV Bevern

Zuletzt ging der SV Bevern zwei Mal in Serie als Verlierer vom Feld in der Landesliga Weser-Ems und verspielte sich somit vermutliche die Chance auf den Aufstieg in die Oberliga. Dafür lief es zuletzt auf dem Transfermarkt sehr gut und der Kader für die kommende Saison nimmt weiter Form an..

Den nächsten Neuzugang, den man via Instagram vorstellte, kennen einige Zuschauer und Spieler in der Landesliga schon. Vom VfL Wildeshausen wird Lasse Härtel zum SV Bevern wechseln und ab Sommer die viertbeste Offensivabteilung verstärken. Der 25-Jährige machte seine ersten Schritte bei GW Firrel und trug in der ersten Saison mit elf Toren in 24 Einsätzen direkt zum Aufstieg in die Landesliga viel bei.

Es folgten bis zur vergangenen Saison 112 Auftritte in der Landesliga, in denen Härtel 33 Mal traf. Der treffsichere Offensivspieler hat das Tempo als eine seiner größten Stärken und ist offensiv vielseitig einsetzbar. Das zeigte Härtel auch beim VfL Wildeshausen, für den er in der laufenden Saison aufläuft. In 22 Spielen (alle von Beginn an) ist Härtel mit 13 Saisontreffern der treffsicherste Akteur und ein großer Faktor im Kampf um den Klassenerhalt. Aktuell steht WIldeshausen auf Rang 14 und hat mit 18 Zählern auf dem Konto einen Rückstand von sechs Punkten auf Platz elf.