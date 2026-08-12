Schon in Liga zwei gespielt: Hallescher FC holt neuen Offensivspieler

– Foto: Hallescher FC

In der Offensive drückt beim Halleschen FC in der neuen Saison noch der Schuh. Trotz namhafter Verpflichtungen wie der von Stanley Ratifo oder Soufian Benyamina ist die Tormaschine des Regionalligisten noch nicht in Fahrt gekommen. Nach vier Partien steht der HFC bei vier Treffern - keines davon von einem Angreifer erzielt. Am Mittwoch haben die Saalestädter in der Offensive noch einmal nachgelegt.

"Der Hallesche FC hat sich die Dienste von Osman Atilgan gesichert. Der 27-jährige Offensivspieler wechselt mit sofortiger Wirkung zum HFC und bringt reichlich Erfahrung aus der Regionalliga Nordost sowie aus dem Profifußball mit nach Halle", teilte der Club mit. Zum Spielerprofil:

Im niedersächsischen Nordenham geboren und beim JFV Nordwest ausgebildet, lief Atilgan ab 2017 im Nachwuchs der SG Dynamo Dresden auf. In der Saison 2018/19 durfte er sogar zehnmal für die Dynamo-Profis in der 2. Bundesliga ran. Über Stationen beim FC Hansa Rostock (3. Liga), SC Preußen Münster (Regionalliga West) und Rot-Weiß Koblenz (Regionalliga Südwest) führte sein Weg in die Regionalliga Nordost.

Atilgan folgt Benyamina aus Greifswald zum Halleschen FC

Zwischen 2022 und 2024 absolvierte Atilgan insgesamt 77 Pflichtspiele für den 1. FC Lokomotive Leipzig und erzielte dabei 23 Treffer. In den vergangenen beiden Jahren stand der Offensivspieler dann beim Greifswalder FC unter Vertrag - und überzeugte dort in der abgelaufenen Serie mit elf Toren. Nun folgt Atilgan seinem alten Greifswalder Teamgefährten Benyamina zum HFC.