Schon im Winter: FC Este verpflichtet Torjäger aus Buxtehude

Bereits zum Jahresende berichtete FuPa, dass Philip Inacio zur Saison 2026/27 den Trainerposten beim FC Este 2012 übernimmt. Der Harburger Kreisligist gab nun ein weiteres Kader-Update bekannt und füllt eine entstandene Lücke auf der Stürmer-Position.

Stürmer Iskender Capli verließ schon kurz nach dem Saisonbeginn die Mannschaft und wird sich zur Rückrunde ausgerechnet dem VfL Maschen anschließen - einem der Hauptrivalen im Kreisliga-Aufstiegsrennen. Wenn die Moisburger in der Vorbereitung nun u.a. gegen den USC Paloma III, die VSV Hedendorf/Neukloster, den TV Jahn Schneverdingen II sowie dem TSV Elstorf testen, wird nun ein neuer Angreifer mit an Bord sein.

Der FCE, der bis zum Saisonende weiterhin von Jendrik Matthies trainiert wird, sicherte sich die Dienste von Ali Hamze. Der 27-jährige Angreifer ging bis zuletzt für den Hamburger Kreisliga-Spitzenreiter Buxtehuder SV auf Torejagd. In der Saison 2023/24 erzielte Hamze für den BSV in 26 Ligaspielen 27 Treffer, kam in den beiden folgenden Spielzeiten aber nicht mehr auf die erhoffte Einsatzzeit. Wenn der Winterneuzugang zu seiner alten Form zurückfindet, wäre er eine absolute Verstärkung für den FC Este.