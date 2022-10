Die neue "meineSpiele"-Übersicht mit allen, deinen favorisierten Partien, Ligen, Teams!

Schon gewusst? Teams & Ligen auf FuPa favorisieren FuPa als Statistik-Tool: Verpasse keine Partien deines Lieblingsklubs mehr +++ Übersichtlicher "Spiele"-Kalender +++ Mit dem FuPa-Feature ganz einfach deine Ligen, Teams oder Einzelspiele festlegen

Bei FuPa finden an einem Spieltag bis zu 15.000 Spiele statt. Da ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Pro Region oder Fußballbezirk sind es auch mal bis zu 200 pro Tag. Und weil die allermeisten User vor allem ihre Lieblingsklubs interessieren, gibt es für alle FuPaner, also alle angemeldeten Nutzer, etwas Besonderes: eine ganz individuelle Spiele-Übersicht. Nur für dich!

Der FuPa-Kalender beschränkt sich nicht nur auf den jeweiligen Tag, sondern besteht einzig aus Deinen Favoriten. 🤩 Somit erhältst du beim Klick auf "Spiele" eine Übersicht der Partien deiner Lieblingsteams der nächsten drei Monate.



Was dafür nötig ist, um das neue Feature zu nutzen: Falls nicht ohnehin schon geschehen: Melde dich bei FuPa an bzw. registrier dich hier: https://www.fupa.net/auth/login

(Denn um dir deine persönliche Spielübersicht anzeigen zu können, musst du natürlich auch eingeloggt sein) Stelle dir hier Deine Favoriten zusammen: https://www.fupa.net/my/following

Alternativ kannst du auch das "Stern-Symbol" in der FuPa-Suche nutzen oder den Wettbewerben oder Teams über die Ligen-/Pokal-/Mannschafts-Seiten direkt folgen



Und das war's schon: denn Deine persönliche Ansicht bei "Meine Spiele" ergibt sich aus Deinen Favoriten ganz automatisch: https://www.fupa.net/my/matches Ebenfalls mit dabei bei "meine Spiele": sämtliche Einzelspiele, von denen du dir Push-Nachrichten abonniert hast. Damit diese unter "meine Spiele" auftauchen, musst du sie nicht zusätzlich auch als Favoriten festgelegt haben.

Natürlich kann jederzeit auf "Alle Spiele" navigiert werden. "Meine Spiele" ist aber deine ganz persönliche Highlight-Ansicht.

Natürlich haben alle User auch die Möglichkeit, auf den kompletten Regions- bzw. Kreis-Kalender wechseln zu können. Hierfür musst du in der Navigation nur wieder auf "Alle Spiele" wechseln. Weil wir uns sicher sind, dass "meine Spiele" für angemeldete Nutzer mit festgelegten Favoriten die relevantere Ansicht ist, zeigen wir dir in diesem Fall aber direkt "meine Spiele" an. Alle nicht-angemeldeten Nutzer sehen beim Klick auf "Spiele" initial "alle Spiele", können sich aber nach via oben beschriebenem Weg ganz einfach ihren persönlichen Kalender zusammenbauen.