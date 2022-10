Schon gewusst? Deine Laufleistung mit Tracktics auf FuPa FuPa als Statistik-Tool: Zusammen mit dem Tracktics-System kannst du dein Spielerprofil weiter aufwerten!

Viele Fußballer auch im Amateurbereich wollen bestmöglichste Leistungen erzielen. FuPa hilft dabei. Ein Beispiel dafür ist Tracktics, der pro Monat oder pro Saison gemietet werden oder gekauft werden kann.

Was ist Tracktics? Dach was genau ist Tracktics? Tracktics bietet einen GPS-basierten Datentracker zur Erfassung athletischer Leistungsdaten.Mit Tracktics-Produkten kann ein Spieler oder ein gesamtes Team Leistungsdaten messen, analysieren und Potenziale zur Leistungssteigerung ableiten, wie es bisher nur den Profis möglich war. Im Hintergrund führt ein Algorithmus die mittels vier verschiedenen Sensoren getrackten Daten zusammen und wertet diese aus. Durch Leistungsparameter wie Gesamtdistanz, Distanz im High Intensity Bereich, Anzahl der Sprints, Top-Speed und durchschnittliche Sprintgeschwindigkeit kann der Spieler sich mit anderen vergleichen und die eigene Entwicklung verfolgen. Features wie die Heatmap verhelfen zur genauen Analyse und Verbesserung des Positionsspiels. Und diese Daten kann man sehr einfach über die Tracktics-App an das FuPa-Profil des Spielers übermitteln. Im Spielbericht und Spielerprofil können die Laufleistung, der Topspeed und die Anzahl der Sprints pro Spiel angezeigt werden. Zudem ist Tracktics das einzige System, das in einem Hüftgurt getragen werden kann. Auf umständliche Sport-BHs oder extra angefertigte Shirts kann also verzichtet werden. Damit bietet Tracktics einen erschwinglichen Tracker mit optimalem Tragekomfort, der zudem verlässliche Datenqualität liefert.

Tracktics-Daten auf FuPa Viele Vereine in Deutschland und darüber hinaus arbeiten schon mit Tracktics. Bei anderen Clubs nutzen einzelne Spieler das System für sich selbst. Zwei Beispiele dafür sind Karsten Krone von der SGM Langenbrettach (Kreisliga A2 Unterland) und Bastian Kübler von der SK Fichtenberg (Kreisliga B2 Rems-Murr), ihre Tracktics-Daten findet ihr unter dem Link. Was vor allem Trainer und auch Spieler selber mit solchen Tracking-Daten anfangen können, braucht man passionierten Fußballern nicht zu erklären. Und in den Bestrebungen Richtung Professionalisierung können diese Daten einen nicht unbedeutenden Mehrwert darstellen!