Schon fünf Coups: Transferoffensive bei Kosova München – Neuzugänge aus Bayern- und Landesliga Verpflichtung von Patriot Lajqi

München – Der FC Kosova München macht Ernst im Aufstiegsrennen der Kreisliga. Gleich fünf Wintertransfers verkündete der Bezirksliga-Absteiger bereits in der laufenden Transfer-Periode. Sechs Punkte beträgt der Abstand auf den Tabellenersten DJK Pasing. Die Neuzugänge sollen helfen, diesen Abstand zu verringern und weiter am Wiederaufstieg in die Bezirksliga dabei zu bleiben.

FC Kosova München: Fünf Neuzugänge mit höherklassiger Erfahrung für die Rückrunde

Neben Bekim Shabani, Arlind Shaqiri und Florian Rangosch wechselte auch Fitim Konjuhi von Bayernligist TSV 1865 Dachau zum FC in die Kreisliga. Auch dabei unter den Neuankömmlingen bei Kosova ist der ehemalige Landesliga-Spieler des TuS-Geretsried, Patriot Lajqi. Nach seinem Abgang vom Landesligisten im November wurde er oftmals mit einer Rückkehr zum FC Penzberg in Verbindung gebracht. Nun folgte aber der Wechsel in die Kreisliga für den 28-Jährigen.

„Ich wollte eigentlich schon vor dem Wechsel zum TuS Geretsried zu Kosova, aber wollte es davor noch einmal höher probieren. Vor dem Trainerwechsel hat das auch ganz gut geklappt. Jetzt bei Kosova ist es von der Arbeit her besser, mit meinen 28 Jahren kann ich den Jungs weiterhelfen. Die Gespräche waren sehr gut. Ich bin ja auch selber aus dem Kosovo, die Kultur ist gleich, und ich glaube wir werden viel Spaß haben“, so Lajqi im Gespräch mit FuPa-Oberbayern/Fussball-Vorort.

„Wir werden eh keine Profis mehr. Es geht um den Spaß.“

Patriot Lajqi über seine Priorität bei Kosova München

Der 28-Jährige freut sich auf sein neues Kapitel bei den Münchnern. Persönlich geht es für den Mittelfeldspieler vor allem um eines: Spaß. „Ich verstehe mich mit allen sehr gut. Für mich ist es wichtig, dass ich mich wohlfühle. Wir werden eh keine Profis mehr. Es geht um den Spaß.“