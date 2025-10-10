Schon ein Topteam? Bewährungsprobe für den TSV Wolsdorf

Aufsteiger-Duell in Winterscheid

So., 12.10.2025, 15:15 Uhr TuS Winterscheid Winterscheid SV Fortuna Müllekoven Müllekoven 15:15 PUSH



Mit dem TuS Winterscheid und Fortuna Müllekoven treffen zwei Liga-Neulinge aufeinander. Müllekoven kennt die A-Liga, war bis 2023 lange Teil des Kreis-Oberhauses. Der TuS hingegen war in seiner jüngeren Geschichte ausschließlich in der Kreisliga B unterwegs. Auch deshalb ist das Aufeinandertreffen eine Premiere. Beide Aufsteiger sind passabel gestartet: Der TuS hat bisher sechs Punkte, die Fortuna acht Punkte eingefahren - auf dem Weg zum Klassenerhalt wäre ein Dreier gegen den Mit-Aufsteiger einiges wert.

Die weiteren Spiele des 7. Spieltags

Der TSV ist nämlich bei den Sportfreunden Troisdorf zu Gast - also einem A-Liga-Spitzenteam der vergangenen Jahre, das sich im Sommer noch einmal verstärkt hat. Die Ergebnisse sprechen bisher für die Sportfreunde, die erst ein Spiel verloren haben und in der vergangenen Woche 2:2 gegen den SV Bergheim spielten. Aber: Die Ergebnisse aus der Vergangenheit zeigen auch, dass Wolsdorf den Sportfreunden extrem gefährlich werden kann. Im März bezwang der TSV die SFT mit 4:1 - ein Resultat, das sie in Wolsdorf mit Sicherheit liebend gerne wieder sehen würden.