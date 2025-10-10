 2025-10-02T08:44:29.515Z

Spielvorbericht
Der TSV Wolsdorf hat es sich bisher im oberen Tabellendrittel gemütlich gemacht.
Der TSV Wolsdorf hat es sich bisher im oberen Tabellendrittel gemütlich gemacht. – Foto: Christoph Tiroux

Schon ein Topteam? Bewährungsprobe für den TSV Wolsdorf

Kreisliga A Sieg: Der TSV Wolsdorf ist am Sonntag bei den Sportfreunden Troisdorf zu Gast - ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Sieg
Neunk.-Seel. II
1. FC Spich II
SV Bergheim
TuS Mondorf II

Spätestens seit dem vergangenen Wochenende hat sich an der Spitze der Kreisliga A Sieg ein interessantes Bild ergeben: Tabellenführer SV Bergheim trennen gerade einmal zwei Zähler vom Fünften, dem TuS Mondorf II. Dazwischen befinden sich mit dem 1. FC Spich II und den Sportfreunden Troisdorf zwei aussichtsreiche Kandidaten auf die Meisterschaft - und eben der TSV Wolsdorf, der nach Platz elf im Vorjahr aktuell richtig stark unterwegs ist. Am Sonntag kann das Team von Trainer Timo Leo zeigen, ob es zurecht oben dabei ist.

Macht es Wolsdorf wie im März?

So., 12.10.2025, 15:15 Uhr
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
TSV 06 Wolsdorf
TSV 06 WolsdorfTSV Wolsdorf
15:15

Der TSV ist nämlich bei den Sportfreunden Troisdorf zu Gast - also einem A-Liga-Spitzenteam der vergangenen Jahre, das sich im Sommer noch einmal verstärkt hat. Die Ergebnisse sprechen bisher für die Sportfreunde, die erst ein Spiel verloren haben und in der vergangenen Woche 2:2 gegen den SV Bergheim spielten. Aber: Die Ergebnisse aus der Vergangenheit zeigen auch, dass Wolsdorf den Sportfreunden extrem gefährlich werden kann. Im März bezwang der TSV die SFT mit 4:1 - ein Resultat, das sie in Wolsdorf mit Sicherheit liebend gerne wieder sehen würden.

Aufsteiger-Duell in Winterscheid

So., 12.10.2025, 15:15 Uhr
TuS Winterscheid
TuS WinterscheidWinterscheid
SV Fortuna Müllekoven
SV Fortuna MüllekovenMüllekoven
15:15

Mit dem TuS Winterscheid und Fortuna Müllekoven treffen zwei Liga-Neulinge aufeinander. Müllekoven kennt die A-Liga, war bis 2023 lange Teil des Kreis-Oberhauses. Der TuS hingegen war in seiner jüngeren Geschichte ausschließlich in der Kreisliga B unterwegs. Auch deshalb ist das Aufeinandertreffen eine Premiere. Beide Aufsteiger sind passabel gestartet: Der TuS hat bisher sechs Punkte, die Fortuna acht Punkte eingefahren - auf dem Weg zum Klassenerhalt wäre ein Dreier gegen den Mit-Aufsteiger einiges wert.

Die weiteren Spiele des 7. Spieltags

So., 12.10.2025, 13:00 Uhr
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf II
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel. II
13:00

__________________________

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte
FC Kosova Sankt Augustin
FC Kosova Sankt AugustinFC Kosova
15:00

__________________________

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Umutspor Troisdorf
SV Umutspor TroisdorfSV Umutspor
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel II
15:00

__________________________

So., 12.10.2025, 14:00 Uhr
SV Allner-Bödingen
SV Allner-BödingenA.-Bödingen
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich II
14:00

__________________________

So., 12.10.2025, 13:00 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis II
Türkischer FC Inter Troisdorf
Türkischer FC Inter TroisdorfInter T´dorf
13:00

__________________________

So., 12.10.2025, 15:15 Uhr
TuS Birk
TuS BirkTuS Birk
SV Bergheim 1937
SV Bergheim 1937SV Bergheim
15:15

__________________________

>>> Die Tabelle der Kreisliga A Sieg

Aufrufe: 010.10.2025, 16:15 Uhr
Niklas BienAutor