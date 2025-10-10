Schon ein Topteam? Bewährungsprobe für den TSV Wolsdorf

Spätestens seit dem vergangenen Wochenende hat sich an der Spitze der Kreisliga A Sieg ein interessantes Bild ergeben: Tabellenführer SV Bergheim trennen gerade einmal zwei Zähler vom Fünften, dem TuS Mondorf II. Dazwischen befinden sich mit dem 1. FC Spich II und den Sportfreunden Troisdorf zwei aussichtsreiche Kandidaten auf die Meisterschaft - und eben der TSV Wolsdorf, der nach Platz elf im Vorjahr aktuell richtig stark unterwegs ist. Am Sonntag kann das Team von Trainer Timo Leo zeigen, ob es zurecht oben dabei ist.
