„Schon die ganze Saison unser Trumpf“: Geduld der Murnauer Reserve zahlt sich aus

Solche Offensivqualitäten suchen in der Kreisklasse ihresgleichen. 45 Minuten biss sich die Murnauer Reserve gegen dicht gestaffelte Schlehdorfer die Zähne aus. Doch statt die Geduld zu verlieren, brachte TSV-Trainer Jan Tischer mit Lukas Ende und Dominik Hoch zwei Stürmer, die wohl in jeder anderen Mannschaft einen sicheren Stammplatz hätten. „Solche Leute in der Hinterhand zu haben, ist schon die ganze Saison unser Trumpf.“ Sie waren es auch, die beim souveränen 2:0-Erfolg letztlich den Unterschied ausmachten.