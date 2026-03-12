Schon der 23. Spieltag: Bezirksliga verspricht viele Tore

Spieltag 23 in der Bezirksliga Niederrhein! Hier findet ihr wieder alle Spiele, alle Tore, alle Ticker und alle Daten. Klickt euch durch!
24. Spieltag
So., 22.03.26 13:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Eller 04
So., 22.03.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - MSV Düsseldorf
So., 22.03.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - TSV Bayer Dormagen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - SV Hösel
So., 22.03.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Meerbusch II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Uedesheim
So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - CfR Links Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - DSC 99 Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - Ratingen 04/19 U23 II
24. Spieltag
So., 22.03.26 12:45 Uhr DV Solingen II - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 22.03.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
So., 22.03.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SSV Germania Wuppertal
So., 22.03.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - SC Germania Reusrath
So., 22.03.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SV Solingen 08/10
So., 22.03.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SG Hackenberg
So., 22.03.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - HSV Langenfeld
So., 22.03.26 15:30 Uhr SSV Berghausen - TSV Ronsdorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SSVg Velbert II
24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - CSV Marathon Krefeld
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - VfL Tönisberg
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Thomasstadt Kempen
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SC Union Nettetal II
So., 22.03.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SSV Grefrath 1910/24
So., 22.03.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfR Krefeld-Fischeln
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SpVg Odenkirchen
24. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Haldern - Viktoria Goch II
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Rindern - Alemannia Pfalzdorf
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Borussia Veen
So., 22.03.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TuS Xanten
So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Weeze - TuS Stenern
So., 22.03.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Westfalia Anholt
So., 22.03.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Sportfreunde Broekhuysen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - DJK Twisteden
So., 22.03.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV 08/29 Friedrichsfeld
24. Spieltag
Sa., 21.03.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 21 Oberhausen
Sa., 21.03.26 19:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - Duisburger SV 1900
So., 22.03.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - VfL Repelen
So., 22.03.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 22.03.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Viktoria Buchholz
So., 22.03.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SuS 09 Dinslaken
So., 22.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Mülheimer SV 07
So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Spvgg Meiderich 06/95
So., 22.03.26 15:45 Uhr SV Rhenania Hamborn - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:00 Uhr SV Burgaltendorf - SpVgg Steele
So., 22.03.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Fortuna Bottrop
So., 22.03.26 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 22.03.26 15:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - Sportfreunde Königshardt
So., 22.03.26 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - Rot-Weiss Essen II
So., 22.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - TuSEM Essen 1926
So., 22.03.26 15:30 Uhr Vogelheimer SV - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - DJK Arminia Lirich 1920
So., 22.03.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - SuS Haarzopf
