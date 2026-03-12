 2026-03-11T14:31:18.301Z

Schon der 23. Spieltag: Bezirksliga verspricht viele Tore

Bezirksliga: Der 23. Spieltag könnte wieder einer der vielen Tore werden - klickt euch rein!

von André Nückel · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Enge Duelle in der Bezirksliga!
Enge Duelle in der Bezirksliga! – Foto: Burak Annac

Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3
Bezirksliga 4
Bezirksliga 5

Spieltag 23 in der Bezirksliga Niederrhein! Hier findet ihr wieder alle Spiele, alle Tore, alle Ticker und alle Daten. Klickt euch durch!

__________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
15:00

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
15:30

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
15:00

So., 15.03.2026, 13:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
13:30live

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
14:00

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
15:30

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
15:30

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
15:00live

Sa., 14.03.2026, 17:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
17:00

____

Das ist der nächste Spieltag

24. Spieltag
So., 22.03.26 13:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - TSV Eller 04
So., 22.03.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - MSV Düsseldorf
So., 22.03.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - TSV Bayer Dormagen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - SV Hösel
So., 22.03.26 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Meerbusch II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Uedesheim
So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - CfR Links Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - DSC 99 Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - Ratingen 04/19 U23 II

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
15:15live

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
15:00live

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
15:30live

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
13:00

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
15:30

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
15:30

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
15:30

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
15:00
So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
15:00

____

Das ist der nächste Spieltag

24. Spieltag
So., 22.03.26 12:45 Uhr DV Solingen II - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 22.03.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
So., 22.03.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SSV Germania Wuppertal
So., 22.03.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - SC Germania Reusrath
So., 22.03.26 15:15 Uhr Türkgücü Velbert - SV Solingen 08/10
So., 22.03.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - SG Hackenberg
So., 22.03.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - HSV Langenfeld
So., 22.03.26 15:30 Uhr SSV Berghausen - TSV Ronsdorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SSVg Velbert II

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
15:15live

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
15:30

Sa., 14.03.2026, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
19:00live
+Video

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
15:15

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
15:30live

Morgen, 20:00 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
20:00

Sa., 14.03.2026, 18:00 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
18:00

Morgen, 20:00 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
20:00

____

Das ist der nächste Spieltag

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - CSV Marathon Krefeld
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - VfL Tönisberg
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Thomasstadt Kempen
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SC Union Nettetal II
So., 22.03.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SSV Grefrath 1910/24
So., 22.03.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfR Krefeld-Fischeln
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SpVg Odenkirchen

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
15:30live

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
15:00

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
15:00live

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
15:30

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
15:30

Morgen, 19:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
19:30

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
15:30

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
15:00live

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
15:30

____

Das ist der nächste Spieltag

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Haldern - Viktoria Goch II
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Rindern - Alemannia Pfalzdorf
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Borussia Veen
So., 22.03.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TuS Xanten
So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Weeze - TuS Stenern
So., 22.03.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Westfalia Anholt
So., 22.03.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Sportfreunde Broekhuysen
So., 22.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - DJK Twisteden
So., 22.03.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV 08/29 Friedrichsfeld

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
15:15

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
15:30

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
15:30live

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
15:30

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
15:00

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
15:30live

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:30

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:30live

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
15:30

____

Das ist der nächste Spieltag

24. Spieltag
Sa., 21.03.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 21 Oberhausen
Sa., 21.03.26 19:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - Duisburger SV 1900
So., 22.03.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - VfL Repelen
So., 22.03.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 22.03.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Viktoria Buchholz
So., 22.03.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SuS 09 Dinslaken
So., 22.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Mülheimer SV 07
So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Spvgg Meiderich 06/95
So., 22.03.26 15:45 Uhr SV Rhenania Hamborn - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
15:30live

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
15:30

Morgen, 18:45 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
18:45live

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
15:30live

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
15:15live

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
15:15

So., 15.03.2026, 11:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
11:00

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
15:30

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
14:00

____

Das ist der nächste Spieltag

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:00 Uhr SV Burgaltendorf - SpVgg Steele
So., 22.03.26 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - Fortuna Bottrop
So., 22.03.26 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Spvgg Sterkrade-Nord
So., 22.03.26 15:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - Sportfreunde Königshardt
So., 22.03.26 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - Rot-Weiss Essen II
So., 22.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - TuSEM Essen 1926
So., 22.03.26 15:30 Uhr Vogelheimer SV - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - DJK Arminia Lirich 1920
So., 22.03.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - SuS Haarzopf

________________

