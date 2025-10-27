Schon 5:0 nach zehn Minuten: Kantersieg im Polytan-Landespokal

Im Polytan-Landespokal der Fußballerinnen ist das vorletzte Viertelfinal-Ticket seit Sonntag vergeben. Mit einem Kantersieg sicherte sich die SG Union Sandersdorf die nächste Runde - und in dieser das Derby zu Gast beim FC Stahl Aken.

Bei den Frauen des VfB Ottersleben, die wie Aken in der Landesliga Nord spielen und am Sonntag nur zu elft angetreten waren, sorgten die Unionerinnen für ganz klare Verhältnisse. Schon nach zehn Minuten führte der Verbandsligist mit 5:0. Am Ende stand ein 17:0-Erfolg - und damit das deutlichste Ergebnis der bisherigen Pokalsaison.

Damit sind nun sieben von acht Viertelfinal-Tickets im Polytan-Landespokal vergeben . Zum letzten noch ausstehenden Achtelfinale empfängt Landesligist FSV Saxonia Tangermünde am 22. November den Regionalligisten, Titelverteidiger und großen Favoriten 1. FC Magdeburg. Die Siegerinnen dieser Partie dürfen sich dann im Viertelfinale auf ein Duell mit dem Halleschen FC freuen.

Bei diesem avancierte Klara Leonhardt mit fünf Treffern zur besten Torschützin, dicht gefolgt von der vierfach erfolgreichen Helene Strömer. Gina-Marie Rösener und Luna-Marie Zander trafen je doppelt. Für die weiteren Tore zeigten sich Michelle Marie Kiunke, Lilly Laube, Maxi Mähnert und Tina Eisenhuth-Rudloff verantwortlich.

Die Viertelfinal-Paarungen im Polytan-Landespokal

FC Stahl Aken - SG Union Sandersdorf SV Allstedt - SV Allemannia Jessen FSG Irxleben/Niederndodeleben - SSV Besiegdas Magdeburg Hallescher FC - Sieger FSV Saxonia Tangermünde/1. FC Magdeburg

