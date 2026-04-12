Schon 39 Zugänge: Die furiose Planung von Türkspor Schorndorf

– Foto: Timo Babic

In der Landschaft des Fußballbezirks Rems/Murr/Hall bahnt sich etwas an, die in ihrer Intensität und Entschlossenheit ihresgleichen sucht. Mit der Gründung von Türkspor Schorndorf betritt ein Verein die Bühne, der nicht einfach nur mitspielen möchte. Für die kommende Saison 2026/2027 in der Kreisliga B setzen die Verantwortlichen ein Ausrufezeichen, das weit über die Stadtgrenzen hinaus zu hören ist. Es ist eine Geschichte von Aufbruch, von Gemeinschaft und einem Kader, der bereits jetzt alle herkömmlichen Dimensionen sprengt. Mit 39 feststehenden Neuzugängen rüstet sich der junge Club für ein Abenteuer, das von Anfang an auf einem massiven Fundament stehen soll.

Der emotionale Kern dieses ehrgeizigen Projekts wird durch die sportliche Leitung definiert, die nun vollständig feststeht. Nachdem bereits bekannt war, dass Osman Elban als Trainer der ersten Mannschaft die Verantwortung übernimmt, wurde nun auch die Führung für die Reserve geklärt. Erkan Kahraman, der vom FV Oberstenfeld nach Schorndorf wechselt, wird als Spielertrainer die zweite Mannschaft führen. Diese Doppelspitze markiert den Beginn einer neuen Ära im Schorndorfer Fußball. Es geht hierbei nicht nur um Taktik und Training, sondern um das Zusammenführen einer gewaltigen Gruppe von Individualisten zu einer Einheit, die in der Kreisliga B für Furore sorgen will.

Eine beispiellose Transferoffensive

Die Liste der Spieler, die sich dem Projekt bereits angeschlossen haben, liest sich wie ein Who-is-Who des regionalen Fußballs, ergänzt durch internationale Verstärkungen. Vom Türkgücü Schwäbisch Gmünd wechseln gleich vier Akteure: Mert Yildiz, Batuhan Ucar, Emre Keles und Kutay Köse bringen Erfahrung und Qualität mit. Auch vom SC Urbach zieht es eine ganze Gruppe nach Schorndorf. Hierzu zählen Hidayet Caliskan, Simon Kolnhofer, Oktay Akif, Melih-Ahmet Odabas und Habib Karabagca. Die Verbundenheit zur Region zeigt sich auch in den Verpflichtungen von Mehmet Yüksel, Mert Karadeniz, Eren Karadeniz, Egemen Korkmaz und Boran Cildir, die allesamt vom SV Plüderhausen kommen.

Internationale Einflüsse und lokale Talente

Besonders bemerkenswert ist der Blick über die Landesgrenzen hinaus. Mit Ertugrul Yücel, Tolga Kallioglu und Ekin Acikgöz konnten drei Spieler aus der Türkei Amateur Liga gewonnen werden, was dem Kader eine besondere Note verleiht. Ergänzt wird dieses Gerüst durch Oguzhan Ucar von der ASGI Schorndorf, Issa Sakr vom FC Viktoria Backnang und Jermaine Anderson vom TSV Schornbach. Auch vereinslose Spieler wie Kaan Cinar, Timur Yalcin und Taner Sen erhalten bei Türkspor Schorndorf eine neue sportliche Heimat und die Chance, von Beginn an Teil etwas Großen zu sein.

Die Philosophie der schieren Masse

Hinter dieser gewaltigen Anzahl an Spielern steckt eine klare und logische Strategie, die der Verein gegenüber FuPa offenlegt: "Weitere 10 Gespräche werden noch stattfinden. Wir möchten bis zu 55 Spieler verpflichten, da wir mit 2 Mannschaften in die erste Saison starten werden. Es wird immer vereinzelt verletzte Spieler, Urlauber, kranke etc. geben. Deswegen möchten wir so viele Spieler verpflichten." Diese Offenheit zeigt den Respekt vor der langen Saison und den Unwägbarkeiten des Amateursports. Man will nichts dem Zufall überlassen und sicherstellen, dass beide Teams zu jedem Zeitpunkt konkurrenzfähig sind.

Ein Kader für alle Fälle

Die weiteren Neuzugänge unterstreichen den Anspruch, in der Breite wie in der Spitze exzellent aufgestellt zu sein. Von der Spvgg Rommelshausen stoßen Abdul-Samed Colak und Ersan Akbas zum Team. Hinzu kommen Eray Gebes vom TSV Haubersbronn, Emirhan Ceker vom TSV Leinzell und Kudret Demir vom TSV Nellmersbach. Aus der Nachbarschaft verstärken Semih Caliskan von Anagennisis Schorndorf, Bilal Dokuyucu vom TSV Großdeinbach sowie Khwaja Samim Siddiqi und Samir Hamidi von der SG Schorndorf den Kader. Auch Muhammet Bektas und Mouhamed Mohamad vom TSV Heubach, Semih Keklik vom TSV Mutlangen, Elyesa Cakmak vom TSGV Waldstetten, Halil Ibrahim Özcelik vom FC Welzheim sowie Lütfi Aslan von der TSG Backnang II haben ihre Zusage gegeben. Mit dieser beeindruckenden Liste von 39 Akteuren ist der Hunger des Vereins aber noch nicht gestillt, während die Vorfreude auf den ersten Anpfiff in der Kreisliga B wächst.