Schon 32 Tore: Setzen Pattendorfs "Ballermänner" zum Durchmarsch an?

Sechs der ersten neun Partien konnte in der neuen Umgebung siegreich gestaltet werden, zudem hat der SVP das Spielgerät schon 32-mal in die gegnerischen Maschen setzen können. Vor allem Martin Hirsch (11 Treffer) und Michael Mühlhofer (10) sind von den gegnerischen Abwehrreihen kaum zu kontrollieren. "Es läuft bisher wirklich super. Einzig die 2:3-Heimniederlage gegen Saal war extrem ärgerlich", sagt Coach Markus Stuhlmüller, der seit knapp eineinhalb Jahren das Sagen beim SVP hat und mit dem Ex-Kelheimer Jonas Ziegler einen bezirksligaerprobten Co-Spielertrainer an seiner Seite hat. Ein absolutes Highlight war am 2. Spieltag das Derby gegen die SG Rottenburg / Oberhatzkofen, das 600 Zuschauer sehen wollten. "Das war natürlich eine tolle Kulisse. Das Spiel war leider sehr zerfahren und rein vom Kampf geprägt. Am Ende haben wir knapp mit 1:2 den Kürzeren gezogen", berichtet Stuhlmüller, dessen Jungs aber auch eine Reihe von Kantersiegen feiern durften. "Wenn wir ins Rollen kommen, sind wir schwer zu stoppen. Die Mannschaft hat viel Offensivpower", schmunzelt der 46-Jährige, der vor über zwei Jahrzehnten aus Heidelberg nach Bayern kam und sich als Übungsleiter in der Region einen guten Namen gemacht hat. Unter anderem führte Stuhlmüller den SC Kirchdorf in die Kreisliga und mit der SG Offenstetten / Rohr durfte er sogar zwei Aufstiege feiern.





An einen Durchmarsch mit dem SV Pattendorf glaubt der erfahrene Coach - zumindest offiziell - nicht. "Der Verein hat in den letzten 10 Jahren eine sehr gute Jugendarbeit betrieben. Da haben sich viele Leute Gedanken gemacht und vor allem richtig angeschoben. Das hat sich bezahlt gemacht, denn wir haben viele gute junge Spieler im Kader und in den kommenden Jahr rücken weitere vielversprechende Talente nach. Wenn alles zusammengehalten werden kann, ist die Kreisliga auf Sicht keine Utopie. Mit dem Verlauf der aktuellen Saison sind wir bisher mehr als zufrieden. Wir sind allerdings nicht so vermessen, uns schon als Spitzenmannschaft oder gar Aufstiegsanwärter zu betrachten. Unser Ziel bleibt es, schnellstmöglich 32 Punkte auf dem Konto zu haben, dann können wir weiterschauen." Wenn die Pattendorfer Angriffsmaschine jedoch weiter auf Hochtouren läuft, ist für den Neuling noch viel möglich - vielleicht sogar der zweite Aufstieg in Folge....