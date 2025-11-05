Schon 20 Tore: Friedrich marschiert weiter in Münchner A-Klassen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner A-Klassen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Neuer Monat, es wird wieder Zeit für einen neuen Zwischenstand im ERDINGER Torschützen-Ranking um die 15 Kisten. An der Spitze hat sich nichts geändert. Weiterhin führt Robert Friedrich vom 1. FC Kollbach die Torschützenliste an. Am vergangenen Wochenende beim 6:1-Heimerfolg gegen den TSV Altomünster netzte er gleich dreimal ein. Mitte Oktober dann das Highlight. Dort traf der Goalgetter beim SC Inhauser Moos II fünfmal. Am Ende gewann der mittlerweile Zweitplatzierte mit 14:0. Dadurch schraubt sich Friedrich mit Abstand und 20 Saisontoren an die alleinige Spitze.

Wie auch vor einem Monat schon ist der erste Verfolger Peter Schädler vom VfB Sparta München. Er schnürte beim jüngsten 9:3-Heimerfolg gegenüber dem SV Olympiadorf II ebenfalls einen Fünferpack. Mit 17 Saisontreffern erzielte er mehr als die Hälfte aller Tore von Sparta München, die dadurch bis auf Platz 3 kletterten.