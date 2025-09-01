Schon 12:0 zur Halbzeit: Irres Schützenfest im A-Junioren-Landespokal

Am Wochenende ging im Landespokal der A-Junioren in Sachsen-Anhalt die Ausscheidungsrunde über die Bühne. In den insgesamt neun Begegnungen musste es zweimal über die reguläre Spielzeit hinausgehen. Zweimal wurde es allerdings auch zweistellig.

Die A-Junioren des SV Fortuna Magdeburg - Landesmeister und kürzlich noch in der Relegation zur Regionalliga gescheitert - siegten bei der NSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt mit 11:0. Noch um einiges deutlicher machte es die SG Union Sandersdorf - schon zur Pause stand es 12:0. Zu Gast bei der JSG Mansfelder Grund gelang ein historisch anmutender 29:0-Erfolg. Bei diesem trug sich allein Miguel Mittmeier, der sich in der Vorbereitung schon bei den Oberliga-Herren der Sandersdorfer zeigen durfte, stolze acht Mal in der Torschützenliste ein.

In Sangerhausen und Bitterfeld war dagegen nach 90 Minuten noch kein Sieger gefunden. Im Duell zwischen dem VfB Sangerhausen und der SG Dessau/Kochstedt sorgte Tim Lange am Sonntag in der Verlängerung mit seinem dritten Treffer des Tages für die Entscheidung zum 4:3-Erfolg. Im Duell zwischen dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen und dem SV Einheit Bernburg setzten sich die Gastgeber derweil mit 6:4 nach Elfmeterschießen durch.

Das erste Ticket zum Weiterkommen hatte sich der Haldensleber SC bereits am Sonnabend gesichert. Mit zwei Treffern in der Nachspielzeit schoss Louis Neumann den HSC zum 5:3-Sieg beim SV Eintracht Salzwedel. Außerdem siegte die JSG Wernigerode angeführt von Dreierpacker Lenny Pascal Koch mit 5:1 gegen den VfB Ottersleben und der Regionalliga-Absteiger VfL Halle 96 mit 6:0 auf dem Hartplatz der SG Buna Halle.

Auch Pokalsieger und DFB-Pokal-Teilnehmer VfB Germania Halberstadt löste die Aufgabe in der Ausscheidungsrunde souverän. Mit 6:0 gewannen die Halberstädter zu Gast beim MSV Börde. Dagegen musste ihr Finalgegner bereits die Segel streichen: Mit 0:1 unterlag die NSG SSC/RW Weißenfels überraschend beim SV Mertendorf. Den Treffer des Tages für den Underdog erzielte Jason Jurke neun Minuten vor dem Ende.

Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht samt Torschützen

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!