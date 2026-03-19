Schöttelndreier wird zum Helden – Eilvese setzt sich im Pokal durch Ein intensives Viertelfinale zwischen den Landesligisten Bavenstedt und Eilvese wird erst vom Punkt entschieden. Torwart Ole Schöttelndreier rückt mit drei Paraden in den Mittelpunkt. von SN · Heute, 21:32 Uhr · 0 Leser

Symbolbild – Foto: Thomas Rinke

Im Viertelfinale des Bezirkspokals Hannover haben sich der SV Bavenstedt und der STK Eilvese nach einem 2:2 in der regulären Spielzeit ein intensives Duell geliefert. Die Entscheidung fiel im Elfmeterschießen, das Eilvese mit 5:3 für sich entschied.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen früh in Führung. Aaron Wedekind traf bereits in der dritten Minute nach einer einstudierten Eckballvariante. Trainer Michael Jarzombek erklärte: „Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet, was sich auch darin gezeigt hat, dass wir früh in Führung gegangen sind. Das Tor fiel nach einer einstudierten Eckball-Variante, die wir sauber zu Ende gespielt haben.“ Eilvese übernahm in der Folge zunehmend die Kontrolle. In der 21. Minute erzielte Mohamad Saade den Ausgleich. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten.

Jarzombek sah sein Team nach der Pause zunächst im Vorteil. „Mit Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir aus meiner Sicht mehr Spielanteile und Offensivaktionen und waren nah dran am 2:1. Stattdessen kassieren wir in einer Umschaltsituation, weil wir nicht gut abgesichert sind, das 1:2. Das hat Eilvese sehr gut ausgespielt. Ansonsten waren sie in der zweiten Halbzeit vor allem über ihre vielen Standardsituationen gefährlich.“ Eilvese ging in der 79. Minute durch Nikos Elfert in Führung. Trainer Pascal Preuß beschrieb die Phase so: „Nach einem schönen Angriff über die linke Seite, bei dem wir den Ball durchstecken und querlegen, erzielte Nikos Elfert das 2:1. Danach haben wir allerdings innerhalb von zwei Minuten den Faden verloren. Ob wir noch unsortiert waren oder uns zu sehr über die Führung gefreut haben, ist schwer zu sagen. Jedenfalls kassieren wir innerhalb von 80 Sekunden den Ausgleich.“ Nur kurz darauf traf Sandro-Jose Padial zum 2:2.