Schörling-Aus beim FC Ober-Abtsteinach

Ober-Abtsteinach. Trainerwechsel beim FC Ober-Abtsteinach. Der abstiegsbedrohte Bergsträßer Fußball-A-Ligist zieht die Reißleine und hat sich von Trainer Jan Schörling getrennt. „Diese Entscheidung fällt uns nicht leicht, denn wir schätzen Jan sowohl fachlich als auch menschlich sehr. Seit seiner Übernahme im März 2023 hat er sich mit großem Engagement für unseren Verein eingesetzt“, sagt Sebastian Trenkwald, Spielausschussvorsitzender der Ober-Abtsteinacher. Der Austausch mit Schörling sei stets konstruktiv und von gegenseitigem Respekt geprägt gewesen, betont der FCO-Sportchef.

Schörlings Engagement spiegele sich aber leider nicht in den sportlichen Ergebnissen wider, so Trenkwald weiter. „Nach dem enttäuschenden Abschneiden der Mannschaft, die derzeit den letzten Tabellenplatz belegt, sehen wir uns gezwungen, neue Impulse zu setzen. Wir hoffen, mit diesem Schritt eine kleine Trendwende in den verbleibenden vier Spielen vor der Winterpause einzuleiten“, schildert Trenkwald die Gründe des Trainerwechsels. Nun soll Co-Trainer Björn Hoppe bis zur Winterpause die Verantwortung für die Mannschaft übernehmen.

„Wir vertrauen Björn diese Aufgabe voll und ganz an und sind überzeugt, dass er gemeinsam mit dem Team die nötigen Punkte holen kann, um die Ausgangslage zu verbessern“, erklärt Trenkwald. In der Winterpause wolle man die Situation neu bewerten und entsprechende Maßnahmen für die Rückrunde ergreifen.

Dem FC Ober-Abtsteinach droht der freie Fall

Unter Trainer Schörling war der FC Ober-Abtsteinach in der vergangenen Saison aus der Kreisoberliga abgestiegen. Erst am letzten Spieltag zog der FCO gegen den FV Biblis knapp den kürzeren. Auch wenn sie nach dem Abstieg erstmal zurückhaltend sich in puncto Saisonziel geäußert hatten, war doch ein Platz im hinteren Teil der Tabelle nicht der Anspruch der Blau-Weißen. Doch nach nur zwei Siegen aus 13 Spielen und 44 Gegentoren (die meisten der Liga) droht nun sogar der freie Fall Richtung B-Liga. Nun soll Björn Hoppe den Negativlauf aufhalten und eine Trendwende herbeiführen.





