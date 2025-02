Schönwetter-Fußball reicht 04/19 nicht

Trotz aller Personalsorgen begann die Partie verheißungsvoll aus Sicht der Ratinger. Nach rund 90 Sekunden hatte sich Slone Matondo, der Klossek auf der linken Abwehrseite ersetzte, bis zur Grundlinie durchgetankt. Der folgende Eckball segelte durch den Strafraum, am langen Pfosten zielte Georgios Touloupis aber ein wenig zu hoch. Spoiler: Es sollte die einzig gefährliche Torannäherung der Ratinger in dieser Partie bleiben. Das kritisierte Radojewski nach der Partie dann auch deutlich: „Die Anfangsphase war noch okay, da sah es so aus, als hätten wir verstanden, was wir hier zeigen mussten. Aber danach fehlte komplett die Laufbereitschaft. Das war einfach nicht ausreichend.“

Nachdem Radojewski im Vorfeld sowieso schon zu zwei Umstellungen in der Startelf gezwungen war, weil sowohl seine ersten beiden Torhüter als auch Linksverteidiger Connor Klossek passen mussten, erreichten ihn am Wochenende noch zwei weitere Hiobsbotschaften. Zum einen fehlte Kapitän Phil Spillmann, zum anderen auch der für die Bank vorgesehene Keeper Ali Karabiyik. Der junge Schlussmann hatte sich im Bezirksliga-Spiel der Ratinger Reserve eine Kopfverletzung zugezogen. Für ihn nahm Nubar Beberyan, Ersatztorwart der zweiten Mannschaft, auf der Bank Platz.

Was Radojewski damit meinte, wurde nach rund zehn Minuten deutlich. Zwar blieb 04/19 zunächst tonangebend, vor dem SVS-Strafraum dann aber zu harmlos. Und da mit zunehmender Spielzeit auch die Gastgeber besser in die Partie fanden, verflachte das Geschehen. Dario Ljubic im Ratinger Tor blieb entsprechend lange beschäftigungslos. Erst nach rund einer halben Stunde musste er bei einem langen Ball aus seinem Kasten kommen. Das war auch die Phase, in der sich 04/19 die Kontrolle entreißen ließ. „Wir haben zu viele Freistöße zugelassen, sind nicht mehr richtig in die Zweikämpfe gekommen“, so Radojewski. Und aus einer dieser Standardsituationen resultierte dann auch der Sonsbecker Führungstreffer: Die bis dahin stabile Ratinger Abwehr verpasste eine Hereingabe von der linken Seite, Philip Elspaß konnte wenige Meter vor dem Tor recht unbedrängt einköpfen (41.). So ging es mit einem verdienten Rückstand in die Kabinen.

Radojewski vertraute nach der Pause auf sein bisheriges Personal. Das musste in der 50. Minute dann tief durchatmen: Ein Eckball von der rechten Seite wurde immer länger, Ljubic tauchte nur unter dem Ball durch, am langen Pfosten verpasste ein Sonsbecker haarscharf das Tor. Und auch fünf Minuten später großes Glück, dass Klaus Keisers frei vor dem Tor nicht auf 2:0 stellte.

Zerfahrene Schlussphase

Die Überlegenheit der Sonsbecker war nun deutlich, Radojewski reagierte mit einem Dreifachwechsel für die Offensive – der allerdings keine große Wirkung entfaltete. „Wir hatten genug Zeit, aber es war alles viel zu ungenau, und es fehlte einfach das nötige Durchsetzungsvermögen“, so der Trainer. 04/19 agierte vor allem vor dem Strafraum zu hektisch. Entsprechend hatte der SVS keine Probleme, sämtliche Angriffsbemühungen der Gäste im Keim zu ersticken.

Da 04/19 nun folgerichtig aufmachen musste, ergaben sich viele Kontergelegenheiten für den SVS. Und wer auf eine Ratinger Schlussoffensive gehofft hatte, wurde enttäuscht. Zu oft wurden die Bälle schon im Mittelfeld verloren und kamen erst gar nicht in der gefährlichen Zone an. Zu allem Überfluss musste Matondo kurz vor Abpfiff angeschlagen ausgewechselt werden. So war der gebrauchte Nachmittag für 04/19 perfekt. „Da, wo wir jetzt in der Tabelle stehen, stehen wir völlig zurecht. Mit Schönwetter-Fußball kommst du in der Liga nicht weit, das war einfach mangelhaft heute“, lautete dann auch Radojewskis vernichtendes Fazit.