– Foto: Jens Bläsche

Schönwalde zündet 7:1-Torfeuerwerk, Deutsch Wusterhausen mit 8:2

Was war in der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga los?

In der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Südbrandenburgliga

ESV Lok Falkenberg – SV Germania 1910 Ruhland 2:3
In einem spannenden Duell setzte sich Germania Ruhland knapp durch. Janne Linack (20., 42.) brachte die Gäste mit einem Doppelpack in Führung, Aidan Herrgoss (32.) erhöhte zwischenzeitlich sogar auf 0:3. Doch Falkenberg gab sich nicht auf: Julian Getzschmann (57.) und Dennis Becker (69.) verkürzten und sorgten für eine spannende Schlussphase, in der Ruhland den Vorsprung über die Zeit brachte.

SpVgg Finsterwalde – SSV Alemannia Altdöbern 4:2
Die Zuschauer sahen ein unterhaltsames und umkämpftes Spiel. Ein Eigentor von Jonas Kölling (6.) brachte Finsterwalde in Front, ehe Stephan Pollok (35.) ausglich. Nach der Pause übernahm Jens Rösler die Hauptrolle und traf doppelt (58., 72.), bevor Tobias Riese (84.) den Sack zumachte. Der späte Treffer von Dennis Ryszeski (90.+1) änderte am Heimsieg nichts mehr. Eine kuriose Szene gab es in der 73. Minute: Tayfun Güles sah Gelb-Rot.

SV Wacker 21 Schönwalde – SV Grün-Weiß Annahütte 7:1
Ein Torfestival in Schönwalde! Robert Köppchen (2., 6., 24.) und Dennis Köhler (11., 29., 70.) erzielten jeweils Dreierpacks, während Leon Guckel (54.) ebenfalls traf. Der Ehrentreffer für Annahütte fiel durch ein Eigentor von Lukas Stegk (80.). Wacker dominierte die Partie von Anfang bis Ende und zeigte eine beeindruckende Offensivleistung.

SV Askania Schipkau – SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld 3:2
Askania Schipkau begann furios und führte durch Bohdan Chukrii (7.), Gracjan Sebastian Horoszkiewicz (24.) und Marvin Kollowa (31.) schon nach einer halben Stunde mit 3:0. Lichterfeld steigerte sich in der zweiten Hälfte – Florian Vorwerk (45.) und Chris Falkenhan (62.) verkürzten –, doch am Ende reichte es für die Gäste nicht mehr zum Ausgleich.

FC Sängerstadt Finsterwalde – SV 1885 Golßen 3:2
Ein Spiel voller Spannung und Emotionen. Nach Treffern von Franz Metczorat (14.) und Niklas Stelter (29.) sah Golßen früh wie der sichere Sieger aus. Doch der FC drehte nach und nach auf: Pedro-Philip Stefan (34.) leitete die Aufholjagd ein, Justin Schumann (50./Foulelfmeter) glich aus. In der Schlussminute sorgte Calvin Jentzsch (90.) für den umjubelten Siegtreffer. Trotz des Platzverweises gegen Matthias Mann (75.) brachte Finsterwalde das Ergebnis über die Zeit.

SV Blau-Weiß Lindenau – TSG Lübbenau 63 1:2
Ein intensives Spiel mit frühem Offensivfeuerwerk: Maciej Szaton (4.) und Philipp Rödel (18.) trafen zur schnellen 2:0-Führung der Gäste. Justin Gewiss (29.) brachte Lindenau wieder heran, doch trotz einer kämpferischen Leistung gelang kein weiterer Treffer. In der Schlussphase schwächte sich Lübbenau durch die Gelb-Rote Karte gegen John Jank (86.), verteidigte aber den knappen Vorsprung bis zum Abpfiff.

Dahme/Fläming-Liga

SV Rangsdorf 28 – SG Großziethen II 2:0
Vor 83 Zuschauern sicherte sich der SV Rangsdorf einen Heimerfolg. Kurz vor der Pause brachte Dario Fränkel (44.) die Gastgeber mit einem präzisen Abschluss in Führung. In der zweiten Halbzeit blieb Rangsdorf konzentriert und setzte in der 77. Minute durch Bennet Noack den entscheidenden Treffer zum 2:0-Endstand.

Heideseer Sportverein – SG Aufbau Halbe 2:0
Der Heideseer SV zeigte sich effektiv und kontrollierte das Spielgeschehen. Gerd Milde (35.) erzielte den Führungstreffer nach einer halben Stunde, ehe Jan Gedicke (49.) kurz nach Wiederanpfiff auf 2:0 erhöhte. Mit einer stabilen Defensive brachte der Gastgeber den Vorsprung sicher ins Ziel.

SG Niederlehme 1912 – Ludwigsfelder FC II 1:3
Die Gäste aus Ludwigsfelde erwischten den besseren Start: Anton Friedrich Pumpe (21.) brachte sie früh in Führung. Nach dem Ausgleich durch Manfred Meinert (65.) übernahm der LFC II wieder das Kommando – Patrick Kowalski (75.) und Tillmann Spiess (82.) trafen in der Schlussphase und sicherten den Auswärtssieg.

SV Zernsdorf – SG Wacker Motzen 0:3
Nach einer torlosen ersten Halbzeit zeigte Wacker Motzen im zweiten Durchgang seine Kaltschnäuzigkeit. Fritz von Haacke (55.) eröffnete den Torreigen, Philip Liebe (63.) legte nach, und Michael Velte (88.) setzte kurz vor dem Ende den Schlusspunkt zum 0:3.

SV Siethen 1977 – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II 1:1
Ein ausgeglichenes Spiel, das keinen Sieger fand. Mario Biedermann (51.) brachte Siethen in Führung, doch Michell Steinbuch (66.) glich nur wenig später für die Gäste aus. Beide Teams boten sich in der Schlussphase einen offenen Schlagabtausch, doch ein weiterer Treffer fiel nicht mehr.

Ruhlsdorfer BC 1923 – RSV Waltersdorf 1909 1:4
Ruhlsdorf startete furios mit dem frühen 1:0 durch Jonas Blümner (1.), doch Waltersdorf drehte die Partie eindrucksvoll. Christian Semke (35.) glich aus, Diyar Yilmaz (58.) brachte die Gäste in Führung. Sascha Riefschneider (65.) und Dennis Meng (89.) machten den Auswärtssieg perfekt.

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II – SV Teupitz/Groß Köris 5:2
Ein torreiches Spiel mit vielen Offensivaktionen. Jan Wolter (30.) erzielte die Führung, Jonas Frommelt (47.) glich kurz nach der Pause aus. Danach übernahm die Eintracht das Kommando: Timo Westphal (55.), Marc Bernhardt (57.) und erneut Jan Wolter (67.) stellten auf 4:1. Frederik Bulisch (77.) verkürzte, ehe Marvin Soost (85.) den Schlusspunkt setzte.

SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen – SV Blau-Weiß Dahlewitz II 8:2
Ein Offensivspektakel der Gastgeber! Zwar ging Dahlewitz durch Mauricius Mang (16.) in Führung, doch Deutsch Wusterhausen antwortete mit acht Treffern: Erik Schröder (21.), Steve Neumann (39.), Antonio Pilgrim (48.), Louis Harm (54., 79.), Paul Zilm (59.) und Dominik Engelage (62., 74.) trafen in regelmäßigen Abständen. Der zweite Treffer von Mauricius Mang (66.) blieb nur Ergebniskosmetik.

