Schönwalde holt sich die langersehnten drei Punkte

Nach dem torreichen Heimsieg gegen die Reserve von Brieske/Senftenberg wollten die Luckauer den Rückenwind nutzen und in Schönwalde die nächsten drei Punkte einfahren. Der Gastgeber ging mit einem Punkt aus fünf Spielen in das "kleine" Derby. Schönwalde nutze die aufgeheizte Atmosphäre und machte von Beginn an ordentlich Druck. Die Luckauer kamen dahingegen schwer in die Partie. Nach mehreren Chancen der Gastgeber sorgte Breschke ansehnlich von der linken Seiten für den Führungstreffer (17´). Daraufhin näherten sich die Luckauer vereinzelt gefährlich dem gegnerischen Tor. Auf heimischen Geläuf setzten die Jungs aus Schönwalde weiterhin auf Offensivfußball und verteidigten aktiv nach vorn. Kurz vor der Halbzeit setzten sie ein moralisch wichtiges Zeichen und bauten ihre Führung durch Guckel aus (39´).

Zuversichtlich und motiviert gingen die Luckauer in die zweite Hälfte der Partie. Kein Wunder, erfahrungsgemäß stehen die Chancen das Spiel zu drehen ganz gut. Dafür stellte Mehlhose seine Offensive um und setzte auf Kranick im Sturm, der für Präsenz sorgen sollte. Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit bediente Borchert per Freistoß den einlaufenden Kranick, der den Ball direkt abschließt und den Anschlusstreffer verwandelt (47´). Jedoch hielt die Stimmung auf Seiten der Gäste nur kurz an, denn zwei Minuten später liefern die Gastgeber mit dem 3:1 durch Breschke die perfekte Antwort (49´). Die Partie war insgesamt von einer emotional angeheizten Stimmung und dementsprechend robusten Zweikämpfen geprägt. Weiterhin versuchten die Luckauer gefährlich vors Tor zu kommen, jedoch spielte der Gastgeber stark auf und hielt mit vereinzelten Nadelstichen gegen. In der 60. Spielminute setzten die Schönwalder deren effiziente Chancenverwertung fort und belohnten sich mit dem 4:1 durch Stegk. Auch wenn die erhofften Punkte seitens der Luckauer immer unwahrscheinlicher wurden, kämpften sie sich weiterhin durch die Partie. Kurz danach führte eine nicht ordentlich geklärte Ecke zum nächsten Anschlusstreffer durch Borchert (67´). Schönwalde verteidigte bis zum Schluss unermüdlich deren Tor und ließ keine weiteren Gegentore zu. Schlussendlich geht das Ergebnis auf Seiten der Gastgeber in Ordnung.