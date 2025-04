Schönthal: Ex-Vilzing-Kapitän Seidl wird Trainer

Seit mittlerweile knapp sechs Jahren leitet Schönberger die Geschicke bei der SG, hat den Verantwortlichen aber bereits vor dem Winter mitgeteilt, dass die aktuelle Spielzeit die letzte in Schönthal und Premeischl sein wird. Dass Schönberger ein Glücksgriff für die Spielgemeinschaft war, belegt nicht nur die aktuelle Tabellenposition. In den vergangenen Jahren wurde jede Saison in der oberen Tabellenhälfte der Kreisliga abgeschlossen und man war zu keinem Zeitpunkt in Abstiegsgefahr.



Auch die beiden SG-Vorsitzenden Markus Eiber und Martin Heimerl finden nur lobende Worte für die Arbeit Schönbergers: „Martin hat es nicht nur in der schwierigen Premierensaison aufgrund der Corona-Pandemie geschafft, alle Spieler bei der Stange zu halten, sondern hat auch in den folgenden Spielzeiten jedes Jahr Nachwuchsspieler in die erste Mannschaft integriert und hat den jungen Spielern auch in schwierigen Phasen das Vertrauen geschenkt. Gerade in den letzten beiden Jahren hat sich die Mannschaft nochmals deutlich weiterentwickelt und spielt verdientermaßen in der Spitzengruppe der Kreisliga mit. Für sein tolles Engagement und seinen Einsatz dürfen wir uns schon jetzt sehr herzlich bei Martin bedanken und wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“



Ab Sommer wird also Thomas Seidl neuer Chefanweiser bei der SG Schönthal-Premeischl. Der in Siedling lebende 37-Jährige verbrachte fast seine komplette Spielerlaufbahn bei der DJK Vilzing, führte die DJK als Kapitän von der Landes- in die Bayernliga. Als Trainer war er zuletzt bis Sommer 2024 beim WSV St. Englmar tätig, schaffte dort den Aufstieg in die Kreisklasse. Zuvor war der B-Lizenz-Inhaber als Spielertrainer u. a. beim Straubinger Kreisklassisten SV Neukirchen-Steinburg und beim Bezirksligisten ASV Degernbach aktiv.



Im vergangenen Jahr hat Seidl eine Fußballpause eingelegt, freut sich nun aber genauso wie die SG-Verantwortlichen auf die zukünftige Zusammenarbeit: „In den gemeinsamen Gesprächen hat sich schnell herausgestellt, dass sich Tom voll mit unserer Vereinsphilosophie identifizieren kann und große Lust darauf hat, mit jungen, einheimischen Spielern zu arbeiten. Seine Erfahrungen sowohl als Spieler als auch als Trainer sind ideale Voraussetzungen, dass die positive Entwicklung der letzten Jahre erfolgreich weitergeführt wird“, sind Eiber und Heimerl überzeugt.



Bevor Seidl sein Amt antritt, gilt es jedoch zuerst die aktuelle Saison möglichst erfolgreich abzuschließen. Nach dem 2:1-Sieg am vergangenen Wochenende gegen die SG Chambtal liegt die SG vier Punkte hinter Platz 1, hat jedoch ein Spiel weniger absolviert als die Konkurrenz. Auch wenn der Aufstieg nicht das erklärte Ziel ist, will man doch möglichst bis zum Ende der Saison in der Spitzengruppe mitspielen. Welche Platzierung sich dann zum Schluss ergibt, wird sich zeigen. Bereits am kommenden Samstag findet das Nachholspiel bei der SG Lohberg I/Lam II statt, am Ostermontag erwartet man dann in Premeischl die SpVgg Eschlkam.