Schönseer Land: Trainer Linge sagt Servus Schwandorfer Kreisklassist und sein Übungsleiter gehen nach dieser Saison wieder getrennte Wege von Florian Würthele · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Steht nur noch bis zum Saisonende auf der Kommandobrücke der SpVgg Schönseer Land: Hans-Jürgen Linge. – Foto: Redaktion Schwandorf

Die SpVgg Schönseer Land ist auf Trainersuche: Der Schwandorfer Kreisklassist und Coach Hans-Jürgen Linge (55) haben sich darauf verständigt, die Zusammenarbeit nach dem Ende der laufenden Saison zu beenden. Damit geht man nach nur einer Saison wieder getrennte Wege. Darauf hätten sich Verein und Trainer „gemeinsam in einem offenen und vertrauensvollen Austausch“ geeinigt, heißt es in einer entsprechenden Vereinsmeldung vom Montag.

„Die Zusammenarbeit endet im gegenseitigen Einvernehmen und war von großem Respekt sowie hoher Wertschätzung für die gemeinsame geleistete Arbeit geprägt. Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei Hans-Jürgen Linge für sein Engagement, seine Professionalität und seinen Einsatz während seiner einjährigen Amtszeit. Für seine persönliche und sportliche Zukunft wünscht die SpVgg Schönseer Land ihrem scheidenden Trainer alles erdenklich Gute und weiterhin viel Erfolg“, lassen sich die Entscheidungsträger der SpVgg in besagten Mitteilung zitieren.



Hans-Jürgen Linge, der nach seinem Wirken von 2012 bis 2015 in seiner zweiten Amtszeit bei Schönseer Land steckt, gibt im Gespräch mit FuPa folgendes zu Protokoll:„Auch wenn es nur ein Jahr war, war es eine durchaus schöne Zeit. Die Mannschaft, der Verein und die Fans haben ein sehr familiäres Verhältnis, was ich besonders schätze. Nach zehn Jahren wieder hier zu sein, war für mich persönlich mit vielen Erwartungen verbunden. Ich hatte mir einiges anders vorgestellt, doch gleichzeitig wurde mir schnell bewusst, wie viel sich in dieser Zeit verändert hat. Ich bin jemand, der zu 100 Prozent für den Fußball lebt. Training und Spiele gehören für mich zu den wichtigsten Bestandteilen und sind zentrale Elemente meiner Einstellung als Fußballer.“





Wie geht es für den 55-jährigen Fußballfachmann, der auch jahrelang den TSV Tännesberg und den SV Waldau anleite, ab Sommer weiter? „Wie es für mich persönlich weitergeht, ist im Moment noch völlig offen. Ob ich wieder an die Seitenlinie zurückkehre, wird die Zukunft entscheiden. Wenn sich eine spannende Herausforderung ergibt, bin ich jederzeit offen für Gespräche“, erklärt Linge, dessen voller Fokus jetzt ohnehin erstmal auf der Restsaison mit der SpVgg Schönseer Land liegt. Die Mannschaft rangiert in der Kreisklasse Nord auf einem gesicherten Mittelfeldplatz und kann den restlichen sechs Saisonspielen entspannt entgegenblicken.