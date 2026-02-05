Schönower SV: „Völlig überraschend, aber nicht unverdient“

– Foto: Anna Zeller/Verein

Das Trainertem Oliver Boche und Michael Löffler zieht im FuPa-Teamcheck ein sehr positives Fazit zur Hinrunde des Schönower SV. Der 2. Tabellenplatz in der Landesliga Nord kommt überraschend, ist aber Ausdruck von Entwicklung, Teamgeist und Disziplin – bei aller nötigen Bodenhaftung.

Überraschend starke Hinrunde Der Schönower SV hat nach Einschätzung seines Trainerteams „eine außerordentlich gute erste Halbserie gespielt“ und steht „völlig überraschend, auch für uns im gesamten Verein, aber letztlich nicht unverdient im oberen Drittel der Tabelle“. Dabei sei allen Beteiligten bewusst, dass „natürlich auch immer etwas Spielglück dazu gehört“.

Entscheidend sei jedoch gewesen, dass die Mannschaft „noch enger zusammengewachsen“ ist, „ein richtiges Team“ geworden sei und die Neuzugänge schnell integriert werden konnten. Mit der erfolgreichen Serie sei zudem „die Stimmung natürlich gut und das Selbstvertrauen in die eigene Leistungsstärke gestiegen“. Unzufriedenstellend seien lediglich „die Spiele in Hennigsdorf und gegen Bornim sowie die Pokalspiele“ gewesen.

Mehr Punkte als in der gesamten Vorsaison

Die bisherige Punkteausbeute übertrifft selbst die internen Erwartungen deutlich. Der Schönower SV habe „in der Halbserie insgesamt 3 Punkte mehr erzielt als in der gesamten letzten Saison“. Das sei „so nicht zu erwarten“ gewesen und mache deutlich, warum das Team „vermutlich eine der positiven Überraschungen der ersten Halbserie“ sei.

Gleichwohl werde die aktuelle Platzierung „nicht überbewertet“ und als „Momentaufnahme“ eingeordnet, zumal „die Nachholspiele und Punktabzüge anderer Mannschaften zu beachten gilt“.

Wichtige Spiele für Selbstbewusstsein und Entwicklung

Grundsätzlich sei „jedes Spiel immer eine Herausforderung“ gewesen, da Schönow „eigentlich nie als Favorit in ein Spiel gegangen“ sei. Das habe möglicherweise sogar geholfen, da man „vielleicht manchmal auch unterschätzt“ worden sei. Ein Unterschied zur Vorsaison war, dass es häufiger gelungen sei, „zum richtigen Zeitpunkt die Tore zu erzielen“.

Für den weiteren Saisonverlauf und das Selbstbewusstsein besonders wichtig waren „nach dem schwierigen Auftakt in Zepernick und dem Unentschieden gegen Zehdenick der Auswärtserfolg in Angermünde“. Auch „das Heimspiel gegen Schwedt und unser Auftritt bei der Niederlage gegen Potsdam“ hätten die Stärken der Mannschaft gezeigt.

Disziplinierte Defensive und treffsichere Offensive

In der Analyse von Offensive und Defensive stellt das Trainerteam fest, dass die Mannschaft „defensiv disziplinierter als in der Vorsaison“ aufgetreten ist und „die Spieler dabei die gestellten Aufgaben gut erfüllt“ hätten. Offensiv sind „die nominellen Stürmer recht treffsicher“ gewesen, auch wenn „nicht alle klaren Chancen auch reingemacht“ wurden. Insgesamt bescheinigen die Trainer der Mannschaft „auch hier eine sehr gute Entwicklung“.

Ansatzpunkte für mehr Konstanz

Für die Rückrunde ist entscheidend, „nicht in Selbstzufriedenheit zu verfallen, sondern weiter für den Erfolg hart zu arbeiten“. Sowohl „das Spiel mit als auch gegen den Ball“ müsse verbessert werden, zudem gelte es, „die ‚Last‘ im Spiel auf viele Schultern zu verteilen“. Auch die „Torgefahr nach Standardsituationen ist ausbaufähig“.

Ziel ist es, „in jedem Spiel an Grenzen zu gehen“ und „ein unangenehm zu bespielender Gegner“ zu sein. Gleichzeitig muss klar sein: „Es wird ganz sicher nicht leichter in der Rückrunde.“ Der „recht kleine“ Kader mache es notwendig, „dass alle gebraucht werden“.

Vorbereitung mit individuellem Auftakt

Die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte begann zunächst mit individuellen Einheiten. „Zunächst hatten die Spieler eigenständig Läufe zu absolvieren“, ehe der offizielle Trainingsauftakt am 27. Januar erfolgte.

Testspiele vom Wetter ausgebremst

Für die Wintervorbereitung waren 3 Spiele geplant, allerdings macht „das Wetter wie den anderen Mannschaften auch einen Strich durch die Rechnung. Aktuell besteht „noch Hoffnung, dass vielleicht wenigstens das Spiel gegen Lunow/Oderberg am 14.02. in Eberswalde ausgetragen werden kann“.

Ersatzprogramme statt Platztraining

Die Bedingungen in Schönow lassen derzeit „kein Training auf dem Platz zu“, was sich „vermutlich noch eine längere Zeit“ hinziehen werde. Da der Verein „leider auch keinen eigenen Kunstrasenplatz“ habe, sei dies „ein klarer Nachteil in den kommenden Wochen“.

Um dennoch trainieren zu können, steht man „in Verbindung mit Nachbarvereinen“. Ergänzend wird mit „Hallentraining und Kursen wie Spinning und Fitness im ‚Aquarium‘ in Schwedt“ gearbeitet, um „das Beste aus der Situation rauszuholen“.

Bewegung im Kader

Zur Winterpause gab es zwei Abgänge. „Gunnar Haser versucht nach längerer Verletzungspause einen neuen Anfang beim SV 90 Pinnow“, während „Aleksander Panicz sich beruflich verändert hat und zurück nach Chojna gegangen ist“. Als Neuzugang stellen die Verantwortlichen Patryk Lukaszewic vom Penkuner SV vor.

Ziel: obere Tabellenhälfte festigen

Für die zweite Saisonhälfte formuliert der Schönower SV ein bewusst bodenständiges Ziel. Man will „weiter versuchen, regelmäßig zu punkten“ und „in der Serie in der oberen Tabellenhälfte verbleiben“.