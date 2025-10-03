Schönower SV klettert mit Sieg gegen Concordia Buckow/Waldsieversdorf

Schönow legte früh den Grundstein für den Sieg. Hein-Peter Splett traf bereits in der 12. Minute zur Führung, ehe Alexander Panicz kurz vor der Pause zum 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel blieb das Heimteam spielbestimmend, Max Steffini stellte in der 74. Minute auf 3:0. Zwar konnte Emiliano Zefi in der 84. Minute noch den Ehrentreffer für Concordia markieren, doch am klaren Schönower Erfolg änderte das nichts. ---

Morgen, 15:00 Uhr FV Preussen Eberswalde Eberswalde SV Viktoria Potsdam SV Viktoria 15:00 live PUSH

Ein interessantes Spiel erwartet die Zuschauer in Eberswalde. Der FV Preussen Eberswalde ist mit zwei Siegen und zwei Unentschieden noch ungeschlagen, zuletzt reichte es beim 1:1 in Buckow zu einem Punktgewinn. Nun kommt mit dem SV Viktoria Potsdam der Tabellenführer, der bisher alle fünf Partien gewonnen hat. Besonders die Offensivpower der Potsdamer ist beeindruckend: 33 Treffer in fünf Spielen, darunter das jüngste 5:2 gegen Bornim mit drei Toren von Tom Nattermann. Für Eberswalde ist es die große Chance, die eigene Stabilität auch gegen den Ligaprimus zu beweisen. Viktoria reist dagegen mit der klaren Ansage an, ihre perfekte Bilanz weiter auszubauen. ---

Morgen, 13:00 Uhr SG Bornim SG Bornim FC Schwedt 02 FC Schwedt 13:00 PUSH

Für die SG Bornim wird die Lage immer ernster. Fünf Spiele, fünf Niederlagen, 23 Gegentore – die Mannschaft von Trainer Florian Bitzka steckt tief im Tabellenkeller. Nun kommt mit dem FC Schwedt ein Gegner, der in blendender Form ist. Die Schwedter haben vier ihrer fünf Spiele gewonnen, zuletzt beim 3:2 gegen Bernau trotz Unterzahl ihre Stärke bewiesen. Christian Staatz, Rafal Mackowski und Jonas Giersch trafen dabei für den FCS. Schwedt reist mit viel Selbstvertrauen an und will den Kontakt zur Tabellenspitze halten, während Bornim dringend ein Erfolgserlebnis benötigt. ---

Morgen, 15:00 Uhr FSV Bernau FSV Bernau FC 98 Hennigsdorf Hennigsdorf 15:00 PUSH

Der FSV Bernau und der FC 98 Hennigsdorf treffen aufeinander und beide Teams suchen nach Konstanz. Bernau musste zuletzt in Schwedt eine unglückliche 2:3-Niederlage hinnehmen, bei der Ousmane Kone und Joris Günther trafen, jedoch auch eine Rote Karte gegen Julien Houdelet verkraftet werden musste. Hennigsdorf dagegen erlebte ein Debakel: 1:5 gegen Schwarz-Rot Neustadt, trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs von Ramon Schulz. Beide stehen mit sechs beziehungsweise sieben Punkten im Mittelfeld der Tabelle – es ist also ein richtungsweisendes Duell, ob es nach oben oder unten geht. ---

Es kommt zum Kellerduell zwischen Schwarz-Rot Neustadt/Dosse und BSC Fortuna Glienicke. Neustadt sammelte beim 5:1-Sieg in Hennigsdorf endlich Selbstvertrauen, Tarik Wenzel glänzte dabei mit einem Doppelpack. Doch die Defensive bleibt anfällig. Für Glienicke läuft bislang wenig zusammen, nur ein Punkt aus fünf Spielen und die 0:3-Heimpleite gegen Babelsberg mit einer Roten Karte für Enrico Bork waren ein weiterer Rückschlag. Beide brauchen dringend Punkte, um den Anschluss zu halten – entsprechend hoch dürfte die Spannung in diesem Abstiegskampf sein. ---

Morgen, 15:00 Uhr Fortuna Babelsberg Fortuna Babg SG Einheit Zepernick 1925 SG Zepernick 15:00 live PUSH

Für Fortuna Babelsberg wartet eine Mammutaufgabe: Die Gäste von Einheit Zepernick sind wie Viktoria Potsdam noch ohne Punktverlust und stehen mit 15 Zählern auf Rang zwei. Zepernick drehte zuletzt gegen Angermünde einen Rückstand und siegte am Ende mit 4:1 dank Toren von Tom Bittner, Kevin Maek und Paul Maurer. Babelsberg konnte zuletzt mit 3:0 in Glienicke überzeugen, die Treffer erzielten Ben Vetter, Jan Alexander Weber und Armand Ligouis. Der Heimvorteil soll nun helfen, gegen den Favoriten zu bestehen – doch Zepernick reist mit breiter Brust an. ---

Für den Aufsteiger Angermünder FC läuft die Saison bislang wechselhaft. Nur ein Sieg steht zu Buche, zuletzt gab es in Zepernick eine 1:4-Niederlage trotz des frühen Führungstreffers von Nico Hanse. Nun gastiert mit Eintracht Alt Ruppin ein Gegner, der beim 2:0 gegen Zehdenick durch Treffer von Nino Purrmann und Luca Wegner wichtige Punkte einfahren konnte. Beide Teams haben sechs beziehungsweise vier Zähler – es ist ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Kleinigkeiten über den Ausgang entscheiden könnten. ---