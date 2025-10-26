Schönower SV demütigt den FC Schwedt im Verfolgerduell

– Foto: Anna Zeller

Mit einem eindrucksvollen 5:0-Heimsieg hat der Schönower SV den 8. Spieltag der Landesliga Nord heute abgeschlossen und ein deutliches Ausrufezeichen im Kampf um die Spitzenplätze gesetzt. Vor 485 Zuschauern überrollte die Mannschaft den bisherigen Tabellenvierten FC Schwedt 02 – und schob sich mit diesem Kantersieg selbst bis auf Rang vier vor.

Im Duell der Kellerkinder trennten sich die SG Bornim und der BSC Fortuna Glienicke mit 2:2. Beide Teams boten den Zuschauern ein intensives Spiel, in dem keine Mannschaft entscheidend davonziehen konnte. Bornim erwischte den besseren Start: In der 12. Minute traf Sascha Herbst zur frühen Führung. Doch Glienicke antwortete prompt – nur fünf Minuten später stellte ein Eigentor von Jakob Luis Albrecht den Ausgleich her. Nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste durch einen sicher verwandelten Foulelfmeter von Justin Hippe in der 63. Minute erstmals in Führung. Doch Bornim zeigte Moral: Ole-Ejnar Runkel erzielte in der 77. Minute den Ausgleich. In einer hitzigen Schlussphase sah Jakob Luis Albrecht in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte, doch Bornim rettete das Unentschieden über die Zeit.

Der Angermünder FC hat wieder Grund zum Jubeln. Vor 177 Zuschauern gewann der Aufsteiger mit 2:0 gegen den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf. Artem Filonenko war der Mann des Abends: Mit seinem Treffer in der 39. Minute brachte er Angermünde in Führung, ehe er kurz nach der Pause in der 49. Minute mit seinem zweiten Tor alles klar machte. ---

Ein echtes Offensivspektakel lieferten sich Schwarz-Rot Neustadt und die SG Einheit Zepernick. Vor 88 Zuschauern endete das packende Duell 3:3. Zepernick ging in der 30. Minute durch Justin Pehl in Führung, doch Neustadt antwortete noch vor der Pause: Erik Sonnenberg glich in der 43. Minute aus. Kurz nach dem Seitenwechsel schlugen die Gäste zurück – Oliver Eckert traf in der 48. Minute, Luca Grabarek erhöhte in der 64. Minute auf 3:1. Doch Neustadt gab sich nicht auf. Tarik Wenzel verkürzte in der 77. Minute, und nur vier Minuten später erzielte Davide Ngom den viel umjubelten Ausgleich. ---

In Eberswalde sahen die Zuschauer ein enges und spannendes Spiel, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Diego Lima De Mello brachte den FV Preussen Eberswalde in der 31. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause drehte Hennigsdorf auf: Marc Brosius glich in der 63. Minute aus, doch Rodrigo De Jesus Mendes traf in der 70. Minute zur erneuten Führung der Gastgeber. Als alles nach einem Eberswalder Sieg aussah, verwandelte Tobias Völkel in der 85. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2-Endstand. ---

Der FSV Bernau festigte mit einem 2:0-Heimsieg gegen Fortuna Babelsberg seinen Platz in der Spitzengruppe. Die Hausherren erwischten den besseren Start: In der 17. Minute verwandelte Tassilo Mahnke einen Foulelfmeter zur Führung. Nur drei Minuten später traf Mattis Raschke zum 2:0 und sorgte früh für klare Verhältnisse. Bernau kontrollierte die Partie und ließ defensiv nichts anbrennen. Babelsberg mühte sich, blieb aber ohne Durchschlagskraft. Mit dem sechsten Saisonsieg untermauert Bernau seine Ambitionen, während Babelsberg im Tabellenkeller festhängt. ---

Tabellenführer Viktoria Potsdam bleibt das Maß aller Dinge in der Landesliga Nord. Beim 5:0-Auswärtssieg in Zehdenick dominierte die Mannschaft von Beginn an. Daniel Becker brachte die Viktoria in der 15. Minute in Führung, ehe Tom Nattermann mit einem Doppelpack in der 49. und 55. Minute auf 3:0 stellte. Becker traf in der 59. Minute erneut, bevor Nattermann in der 73. Minute mit seinem dritten Treffer den Endstand markierte. Potsdam bleibt mit 25 Punkten ungeschlagen an der Spitze, während Zehdenick weiterhin auf den ersten Saisonsieg wartet. ---