Schönow wahrt Anschluss: Heimsieg gegen Hennigsdorf

– Foto: Anna Zeller

n der Landesliga Nord markierte die heutige Begegnung den emotionalen Abschluss vom 24. Spieltag. Während an der Tabellenspitze der SV Viktoria Potsdam mit 60 Punkten einsam seine Kreise zieht, kämpfen die Verfolger in einer Schlussphase der Saison um jede Position. Für die Gastgeber ging es darum, den Anschluss an die Medaillenränge zu halten, während die Gäste versuchten, wertvolle Punkte im gesicherten Mittelfeld zu sammeln.

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In einer richtungsweisenden Begegnung für den Tabellenkeller geriet die Eintracht zunächst in Rückstand, als Jonas Ehm in der 35. Minute das 0:1 für Buckow erzielte. Kurz vor der Pause gelang Nino Purrmann in der 45. Minute der wichtige Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Durchgang übernahm Alt Ruppin die Spielkontrolle und sicherte sich durch die Treffer von Florian Riehl in der 72. Minute sowie Benjamin Brandt in der 77. Minute den Vorsprung. Den Schlusspunkt zum deutlichen 4:1-Heimsieg setzte Malte Thurow in der vierten Minute der Nachspielzeit (90'+4).

Vor 76 Zuschauern gingen die Gäste aus Schwedt nach 13 Minuten durch Christian Staatz mit 0:1 in Führung. Die Zehdenicker Antwort folgte prompt, als Kingsley Ogar nur drei Minuten später in der 16. Minute zum 1:1 ausglich. Erst in der zweiten Halbzeit setzte sich die Effektivität der Gäste durch: Rafal Mackowski markierte in der 68. Minute das 1:2, bevor Lucien Schmidt in der 80. Minute mit dem Tor zum 1:3 den Auswärtserfolg des FC Schwedt besiegelte.

66 Zuschauer verfolgten die Partie, in der die Gäste aus Glienicke durch Hassan Saleh in der 37. Minute mit 0:1 in Führung gingen. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Eberswalde deutlich und kam durch Marten Schulz in der 53. Minute zum 1:1-Ausgleich. Ein Doppelschlag von Diego Savold De Mello in der 63. und 65. Minute drehte die Begegnung zugunsten der Hausherren, ehe Magomed Makhadaev in der 81. Minute mit dem Treffer zum 4:1 den Endstand herstellte.

In Bernau erlebten 52 Zuschauer einen Spielverlauf mit hoher Intensität in der Schlussphase. Ümit Ejder brachte den FSV Bernau in der 45. Minute mit 1:0 in Front. Neustadt kam durch Ricky Djan-Okai in der 73. Minute zum 1:1-Ausgleich, doch Kevin Stephan stellte bereits in der 75. Minute die Führung für die Gastgeber wieder her. Nachdem Ricky Djan-Okai in der 87. Minute mit seinem zweiten Treffer erneut für den Ausgleich zum 2:2 gesorgt hatte, sicherte Luca Marschall in der 90. Minute mit dem Tor zum 3:2 den späten Heimsieg für Bernau.