Schönow und Zehdenick glänzen – Angermünde überrascht

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Der 28. Spieltag der Landesliga Nord hat in den Partien klare Verhältnisse geschaffen. Während der Schönower SV 1928 mit einem überzeugenden Sieg im Verfolgerduell Boden gutmacht und der SV 1920 Zehdenick mit einem Torfestival aufwartet, sorgt der Angermünder FC für die Überraschung des Tages. An der Tabellenspitze bleibt der SV Viktoria Potsdam mit 70 Punkten aus 28 Spielen unangefochten – der Meistertitel rückt immer näher.

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In dieser Begegnung sicherten sich die Gäste einen klaren Auswärtserfolg. Die Torfolge begann kurz vor der Pause, als Benjamin Baur in der 44. Minute das 0:1 erzielte. Nach dem Seitenwechsel bauten die Gäste ihre Führung aus, als Benedikt Bundschuh in der 62. Minute zum 0:2 traf. Den Endstand besiegelte ein weiterer Treffer in der 87. Minute zum 0:3, den Benjamin Baur erzielte. ---

Ein torreiches Unentschieden bekamen die Zuschauer zu sehen, bei dem die Gäste das Spiel lange Zeit scheinbar im Griff hatten. Die Torfolge begann in der 18. Minute mit dem 0:1 durch Maxim Kath. Kurz vor dem Halbzeitpfiff, in der 45. Minute, erhöhte Christian Staatz auf 0:2. Derselbe Spieler traf auch in der zweiten Halbzeit, als er in der 74. Minute das 0:3 erzielte. Danach starteten die Hausherren eine furiose Aufholjagd in der Schlussphase: Dominik Dawid Boettcher verkürzte in der 83. Minute auf 1:3 und erzielte in der Nachspielzeit (90.+3 Minute) den Treffer zum 2:3. Den Ausgleich zum 3:3-Endstand markierte schließlich Jakob Zwerschke in der sechsten Minute der Nachspielzeit (90.+6 Minute). ---

Eine bittere Heimniederlage musste der FV Preussen Eberswalde hinnehmen. In dieser Partie gingen zunächst die Gäste in Führung, als in der 67. Minute durch Anton Grocholl das 0:1 fiel. Die Hausherren zeigten jedoch eine Reaktion und kamen in der 75. Minute durch den Ausgleichstreffer von Rodrigo De Jesus Mendes zum 1:1 zurück ins Spiel. Die endgültige Entscheidung fiel kurz vor dem Ende, als Max Schmidt in der 87. Minute zum 1:2-Endstand für die Gäste traf. ---

Vor 277 Zuschauern feierten die Hausherren einen deutlichen Heimsieg im Spitzenspiel. Dabei erwischten die Gäste den besseren Start, als die Torfolge durch Paul Maurer bereits in der 3. Minute mit dem 0:1 eröffnet wurde. Die Antwort der Potsdamer folgte jedoch prompt: Marvin Kleihs glich in der 9. Minute zum 1:1 aus. Danach gingen die Hausherren in Führung, als Jonas Arnold in der 20. Minute das 2:1 erzielte, ehe Tom Nattermann in der 24. Minute auf 3:1 erhöhte. In der zweiten Halbzeit baute Mathis Lange in der 54. Minute die Führung auf 4:1 aus, bevor erneut Marvin Kleihs in der 88. Minute den Treffer zum 5:1-Endstand markierte. Der SV Viktoria Potsdam macht mit dem Sieg einen großen Schritt zur Meisterschaft und hat vor den letzten beiden Saisonspielen fünf Punkte Vorsprung. ---

Ein gerechtes Unentschieden trennten den SV Eintracht Alt Ruppin und BSC Fortuna Glienicke nach 90 Minuten. Nino Purrmann brachte die Gastgeber bereits in der 2. Minute in Führung. Ayman Nur Hada Ndam Njoya glich in der 20. Minute für Glienicke aus. Nach dem Seitenwechsel traf Ndam Njoya erneut – diesmal in der 67. Minute zur Glienicke-Führung. Alt Ruppin gab jedoch nicht auf: Nino Purrmann erzielte in der 76. Minute sein zweites Tor des Spiels und sicherte den Gastgebern damit einen verdienten Zähler. In der Tabelle steht Alt Ruppin nach 28 Spielen auf Platz 12 mit 24 Punkten, Glienicke auf Platz 8 mit 35 Punkten.

Ein wahres Torfestival lieferten sich der SV 1920 Zehdenick und der SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse. Neustadt legte einen Blitzstart hin und führte nach Toren in der 13., 23. und 28. Minute mit 3:0. Dann aber drehte Zehdenick das Spiel vollständig: Marcin Krystek traf in der 54. Minute zum 1:3, John Lormis erhöhte in der 62. Minute auf 2:3, Stefan Kerl stellte in der 74. Minute auf 3:3. Anschließend übernahm Zehdenick vollends die Kontrolle: Marcin Krystek traf in der 75. Minute erneut zum 4:3, Kevin Höpfner erhöhte in der 81. Minute auf 5:3, und John Lormis setzte in der 87. Minute mit dem 6:3 den Schlusspunkt. Zehdenick klettert mit nun 23 Punkten auf Platz 13, Neustadt rutscht auf Platz 15 mit 21 Punkten ab.

Das mit Spannung erwartete Verfolgerduell zwischen dem Schönower SV 1928 und dem FSV Bernau endete mit einem klaren 4:1-Heimsieg für Schönow. Bartosz Barandowski eröffnete den Torreigen bereits in der 9. Minute, Pawel Jaloszynski legte in der 11. Minute nach – nach wenigen Minuten stand es bereits 2:0. Lukas Krüger verkürzte in der 35. Minute für Bernau auf 1:2 und brachte die Gäste wieder ins Spiel. Nach dem Wechsel aber machte Schönow alles klar: Bartosz Barandowski traf in der 76. Minute zum 3:1, Pawel Jaloszynski setzte in der 84. Minute mit dem 4:1 den Endstand. Schönower SV springt mit 56 Punkten auf Platz 4 und schiebt sich damit an Bernau vorbei, das mit 52 Punkten auf Platz 5 verbleibt.