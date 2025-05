Schönow souverän – Prenzlau trumpft auf – Gartz unterliegt in Wandlitz

Die Hausherren erwischten vor 187 Zuschauern einen Traumstart. Felix Marschke traf bereits in der 9. Minute zur frühen Führung für Gramzow. Nach dem Seitenwechsel übernahm Ahrensfelde das Kommando. Justin Lauterbach glich in der 47. Minute aus, und nur vier Minuten später brachte Lemilian Lehmann die Gäste in Führung. Ahrensfelde legte nach: Max Herrmann erhöhte in der 57. Minute auf 3:1 und traf in der 86. Minute erneut zum 1:4-Endstand. Für Gramzow kam es noch bitterer: Pascal Vorwerk sah in der 79. Minute die Gelb-Rote Karte. ---

Der Tabellenführer ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Bereits in der 4. Minute traf Matthias Manteufel zum 1:0, Yassine Salah legte nur vier Minuten später nach. In der 28. Minute erhöhte Manteufel mit seinem zweiten Treffer auf 3:0, Salah legte in der 30. Minute ebenfalls nach. Noch vor der Pause erzielte Florian Kunze das 5:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Spitzenreiter torhungrig. Artem Filonenko setzte mit dem 6:0 in der 60. Minute den Schlusspunkt in einer einseitigen Begegnung. ---

Strausberg präsentierte sich auswärts nervenstark. Jakob Sedlak brachte die Gäste in der 29. Minute in Führung, Silvan Küter sorgte in der 58. Minute für die Entscheidung. Vor 37 Zuschauern kontrollierte der Tabellenzweite über weite Strecken die Partie. Mit dem 17. Saisonsieg bleibt Strausberg mit 54 Punkten in Schlagdistanz zu Spitzenreiter Angermünde. ---

Vierraden hielt lange mit, doch am Ende reichte es erneut nicht für Zählbares. Jannis Göbel (17.) und Tom Siegert (55.) brachten die Gäste auf Kurs. Nach dem Platzverweis gegen Tobias Bahra (62.) schien das Spiel entschieden, doch Leo Kraul verkürzte nur zwei Minuten später per Foulelfmeter. Der Tabellenletzte blieb jedoch glücklos – auch im 25. Saisonspiel gelang kein zweiter Sieg. ---

In einer ausgeglichenen Partie setzte Wandlitz spät den entscheidenden Treffer. Steffen Philipp Hennig traf in der 84. Minute zum viel umjubelten 1:0-Erfolg. Gartz, zuletzt mit Schwankungen in den Leistungen, fand keine Antwort und kassierte bereits die zehnte Saisonniederlage. Wandlitz hat nun 32 Punkte. ---

Prenzlau meldete sich eindrucksvoll zurück. Florian Redmann brachte die Gäste in der 38. Minute in Führung. Kurz darauf sah Andreas Elischer die Rote Karte – und Wriezen brach defensiv ein. Tom Wege erhöhte noch vor der Pause (45.), erneut Redmann (63.) und Luis Hötzmann (87.) machten den Kantersieg perfekt. Auch Prenzlaus Enrico Bressel sah noch die Rote Karte (70.). Mit dem siebten Saisonsieg verkürzt Prenzlau den Rückstand. ---