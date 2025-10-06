Schönow mit 7:1-Schützenfest, Sachsenhausen II mit 3 Platzverweisen

Der 6. Spieltag der Landesklasse Nord wurde mit fünf intensiven Begegnungen abgeschlossen. Tabellenführer FC Strausberg verteidigte seine weiße Weste, während Verfolger Blau-Weiß Gartz das Spitzenspiel in Sachsenhausen klar für sich entschied. Ein echtes Offensivfeuerwerk bot der BSV Rot-Weiß Schönow beim 7:1-Erfolg gegen Birkenwerder. Auch Gramzow und Oberhavel Velten sammelten wichtige Zähler im Tabellenkeller.

Die Gastgeber hatten die Partie lange offen gestaltet und gingen nach einer Stunde durch Sebastian Temma mit 1:0 in Führung. Joachimsthal schien auf der Siegerstraße, doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen. Nur sechs Minuten später sorgte Finn Ernemann für den Ausgleich. In der Schlussphase kippte die Begegnung. Willi Berg traf in der 80. Minute zum 2:1 für Klosterfelde II. In der Nachspielzeit machte Sebastian Huger mit dem Treffer zum 3:1 alles klar (90.+2). Union Klosterfelde II feierte damit nicht nur den ersten Dreier der Saison, sondern verschaffte sich auch etwas Luft im Tabellenkeller. Joachimsthal hingegen bleibt nach sieben Spielen bei acht Punkten stehen. ---

Vor 110 Zuschauern begann die Begegnung furios: Bereits in der 6. Minute brachte Eric Liepe die Hausherren mit einem frühen Treffer in Führung. Doch Templin ließ sich nicht beeindrucken und kämpfte sich zurück. In der 31. Minute glich Quintin Schönherr aus und stellte die Partie wieder auf null. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste mehr und mehr die Kontrolle. Joan Völker verwandelte in der 66. Minute einen Foulelfmeter zur Führung für den SC Victoria. In der Schlussphase sorgte Colin Liebold in der 88. Minute mit dem 3:1 für die endgültige Entscheidung. Während Oberkrämer nach der zweiten Saisonniederlage bei 13 Punkten stehen bleibt, kletterte Templin mit nun neun Zählern ins gesicherte Mittelfeld. ---

Vor einer Kulisse von 314 Zuschauern entwickelte sich ein Geduldsspiel. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brach Marcel Blume in der 53. Minute den Bann und brachte Prenzlau in Führung. Er bestätigte damit seine gute Form nach dem Fünferpack des Teams in Wandlitz. Lunow/Oderberg steckte jedoch nicht zurück. Die Gäste belohnten sich spät: In der 83. Minute traf Philip Baier zum Ausgleich. Bis zum Schlusspfiff blieb es beim 1:1, das beiden Seiten nur bedingt weiterhilft. ---

In Ahrensfelde sahen die 27 Zuschauer eine torreiche Begegnung, die ganz klar in Richtung der Gäste kippte. Julius Stephan brachte Gramzow in der 24. Minute in Führung, Sören Seethaler legte noch vor der Pause das 2:0 nach. Nach dem Seitenwechsel stellte Robin Gruening mit einem Doppelpack (56./66.) scheinbar frühzeitig die Weichen auf Auswärtssieg. Doch Ahrensfelde wehrte sich und kam durch Olivier-Bach Phan (72.) und Marcel Riemer (86.) noch einmal heran. Am Ende blieb es aber beim 4:2-Erfolg für den VfB, der mit diesem Sieg den Anschluss ans Mittelfeld herstellte. ---

Das Topspiel zwischen dem Dritten und dem Zweiten bot reichlich Dramatik. Tobias Boremski brachte Sachsenhausen II bereits in der 18. Minute in Führung. Kurz vor der Pause schlug Gartz zurück, als Mateusz Krol zum Ausgleich traf (45.). Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel komplett: In der 59. Minute sah Hannes Leander Schlinke Rot, kurz darauf erwischte es auch Torschütze Boremski (62.) und Elias Rosenberg (63.). Mit nur acht Spielern konnte Sachsenhausen dem Druck nicht mehr standhalten. Aiken Digo (60.) sowie Tom Lucas Zander mit einem Doppelpack (71./78.) machten für Gartz alles klar. ---

Ein wahres Offensivspektakel erlebten die Zuschauer in Schönow. Schon in der Anfangsphase stellten Emurla Musa (10.) und Michel Seckler (14.) auf 2:0. Nach der Pause keimte bei Birkenwerder kurz Hoffnung auf, als Tom-Piet Ziemann in der 53. Minute den Anschluss erzielte. Doch die Freude währte nicht lange: Dennis Aerts verwandelte einen Strafstoß zum 3:1 (56.). Danach spielte nur noch Schönow. Marcel Wlotzka (72.) und Samuel Troschke (74.) erhöhten, ehe Seckler mit zwei weiteren Treffern (77./89.) seinen Dreierpack vollendete. ---

Tabellenführer Strausberg bleibt weiter makellos. Denis Rolke brachte sein Team bereits in der 13. Minute in Führung, Luis Suter legte noch vor der Pause das 2:0 nach (37.). Nach dem Seitenwechsel wurde es brenzlig: Melvin Gohlke sah die Rote Karte (75.), und nur eine Minute später verkürzte Dennis Plaumann per Foulelfmeter (76.) für Wandlitz. Doch Strausberg hielt stand und profitierte in der Nachspielzeit von einem Eigentor von Janis Pal Hahn (90.). Mit sechs Siegen aus sechs Spielen bleibt der FC an der Tabellenspitze. ---