Allgemeines
Schönow mit 7:1-Schützenfest, Sachsenhausen II mit 3 Platzverweisen

Landesklasse Nord: Die Übersicht über die Partien des 6. Spieltags

Der 6. Spieltag der Landesklasse Nord wurde mit fünf intensiven Begegnungen abgeschlossen. Tabellenführer FC Strausberg verteidigte seine weiße Weste, während Verfolger Blau-Weiß Gartz das Spitzenspiel in Sachsenhausen klar für sich entschied. Ein echtes Offensivfeuerwerk bot der BSV Rot-Weiß Schönow beim 7:1-Erfolg gegen Birkenwerder. Auch Gramzow und Oberhavel Velten sammelten wichtige Zähler im Tabellenkeller.

Do., 02.10.2025, 19:00 Uhr
FSV Schorfheide Joachimsthal
FSV Schorfheide JoachimsthalJoachimsthal
SG Union 1919 Klosterfelde
SG Union 1919 KlosterfeldeKlosterfelde II
1
3
Abpfiff

Die Gastgeber hatten die Partie lange offen gestaltet und gingen nach einer Stunde durch Sebastian Temma mit 1:0 in Führung. Joachimsthal schien auf der Siegerstraße, doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen. Nur sechs Minuten später sorgte Finn Ernemann für den Ausgleich. In der Schlussphase kippte die Begegnung. Willi Berg traf in der 80. Minute zum 2:1 für Klosterfelde II. In der Nachspielzeit machte Sebastian Huger mit dem Treffer zum 3:1 alles klar (90.+2). Union Klosterfelde II feierte damit nicht nur den ersten Dreier der Saison, sondern verschaffte sich auch etwas Luft im Tabellenkeller. Joachimsthal hingegen bleibt nach sieben Spielen bei acht Punkten stehen.

Fr., 03.10.2025, 14:00 Uhr
1. SV Oberkrämer 11
1. SV Oberkrämer 11Oberkrämer
SC Victoria 1914 Templin
SC Victoria 1914 TemplinSC Templin
1
3
Abpfiff

Vor 110 Zuschauern begann die Begegnung furios: Bereits in der 6. Minute brachte Eric Liepe die Hausherren mit einem frühen Treffer in Führung. Doch Templin ließ sich nicht beeindrucken und kämpfte sich zurück. In der 31. Minute glich Quintin Schönherr aus und stellte die Partie wieder auf null. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste mehr und mehr die Kontrolle. Joan Völker verwandelte in der 66. Minute einen Foulelfmeter zur Führung für den SC Victoria. In der Schlussphase sorgte Colin Liebold in der 88. Minute mit dem 3:1 für die endgültige Entscheidung. Während Oberkrämer nach der zweiten Saisonniederlage bei 13 Punkten stehen bleibt, kletterte Templin mit nun neun Zählern ins gesicherte Mittelfeld.

Fr., 03.10.2025, 15:00 Uhr
FSV Rot-Weiß Prenzlau
FSV Rot-Weiß PrenzlauRW Prenzlau
SpG Lunow/Oderberg
SpG Lunow/OderbergSpG Lunow/Oderberg
1
1
Abpfiff

Vor einer Kulisse von 314 Zuschauern entwickelte sich ein Geduldsspiel. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brach Marcel Blume in der 53. Minute den Bann und brachte Prenzlau in Führung. Er bestätigte damit seine gute Form nach dem Fünferpack des Teams in Wandlitz. Lunow/Oderberg steckte jedoch nicht zurück. Die Gäste belohnten sich spät: In der 83. Minute traf Philip Baier zum Ausgleich. Bis zum Schlusspfiff blieb es beim 1:1, das beiden Seiten nur bedingt weiterhilft.

Sa., 04.10.2025, 12:00 Uhr
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde II
VfB Gramzow
VfB GramzowVfB Gramzow
2
4
Abpfiff

In Ahrensfelde sahen die 27 Zuschauer eine torreiche Begegnung, die ganz klar in Richtung der Gäste kippte. Julius Stephan brachte Gramzow in der 24. Minute in Führung, Sören Seethaler legte noch vor der Pause das 2:0 nach. Nach dem Seitenwechsel stellte Robin Gruening mit einem Doppelpack (56./66.) scheinbar frühzeitig die Weichen auf Auswärtssieg. Doch Ahrensfelde wehrte sich und kam durch Olivier-Bach Phan (72.) und Marcel Riemer (86.) noch einmal heran. Am Ende blieb es aber beim 4:2-Erfolg für den VfB, der mit diesem Sieg den Anschluss ans Mittelfeld herstellte.

Sa., 04.10.2025, 12:45 Uhr
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896 II
SV Blau-Weiß 90 Gartz
SV Blau-Weiß 90 GartzBW Gartz
1
4
Abpfiff

Das Topspiel zwischen dem Dritten und dem Zweiten bot reichlich Dramatik. Tobias Boremski brachte Sachsenhausen II bereits in der 18. Minute in Führung. Kurz vor der Pause schlug Gartz zurück, als Mateusz Krol zum Ausgleich traf (45.). Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel komplett: In der 59. Minute sah Hannes Leander Schlinke Rot, kurz darauf erwischte es auch Torschütze Boremski (62.) und Elias Rosenberg (63.). Mit nur acht Spielern konnte Sachsenhausen dem Druck nicht mehr standhalten. Aiken Digo (60.) sowie Tom Lucas Zander mit einem Doppelpack (71./78.) machten für Gartz alles klar.

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr
BSV Rot-Weiß Schönow
BSV Rot-Weiß SchönowBSV Schönow
Birkenwerder BC 1908
Birkenwerder BC 1908Birkenwerder
7
1
Abpfiff

Ein wahres Offensivspektakel erlebten die Zuschauer in Schönow. Schon in der Anfangsphase stellten Emurla Musa (10.) und Michel Seckler (14.) auf 2:0. Nach der Pause keimte bei Birkenwerder kurz Hoffnung auf, als Tom-Piet Ziemann in der 53. Minute den Anschluss erzielte. Doch die Freude währte nicht lange: Dennis Aerts verwandelte einen Strafstoß zum 3:1 (56.). Danach spielte nur noch Schönow. Marcel Wlotzka (72.) und Samuel Troschke (74.) erhöhten, ehe Seckler mit zwei weiteren Treffern (77./89.) seinen Dreierpack vollendete.

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr
FC Strausberg
FC StrausbergStrausberg
1. FV Eintracht Wandlitz
1. FV Eintracht WandlitzFV Wandlitz
3
1
Abpfiff

Tabellenführer Strausberg bleibt weiter makellos. Denis Rolke brachte sein Team bereits in der 13. Minute in Führung, Luis Suter legte noch vor der Pause das 2:0 nach (37.). Nach dem Seitenwechsel wurde es brenzlig: Melvin Gohlke sah die Rote Karte (75.), und nur eine Minute später verkürzte Dennis Plaumann per Foulelfmeter (76.) für Wandlitz. Doch Strausberg hielt stand und profitierte in der Nachspielzeit von einem Eigentor von Janis Pal Hahn (90.). Mit sechs Siegen aus sechs Spielen bleibt der FC an der Tabellenspitze.

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr
SC Oberhavel Velten
SC Oberhavel VeltenVelten
FSV Blau-Weiß Wriezen
FSV Blau-Weiß WriezenBW Wriezen
3
1
Abpfiff

Velten verschaffte sich im direkten Duell gegen Wriezen wichtige Luft. Salim Abderrahmane traf früh zur Führung (6.) und legte in der 29. Minute das 2:0 nach. Nach der Pause erhöhte Tom Siegert (52.) auf 3:0. Erst in der Nachspielzeit gelang Kilian Karpe (90.+2) das Ehrentor für die Gäste. Während Velten mit acht Punkten ins Mittelfeld kletterte, wartet Wriezen weiter auf den ersten Sieg und bleibt Tabellenletzter.

