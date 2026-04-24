Schönow feiert Erfolg – Wichtiger Auswärtssieg für Angermünde

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Der heutige Auftakt zum 23. Spieltag der Landesliga Nord war geprägt von packenden Duellen, die sowohl im Kampf um die vorderen Platzierungen als auch im Tabellenkeller für erhebliche Verschiebungen sorgten.

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In einem prestigeträchtigen Duell, das 326 Zuschauer in seinen Bann zog, standen sich der FC Schwedt 02 und der Schönower SV 1928 gegenüber. Die Partie war von Beginn an von einer enormen Spannung geprägt, da beide Teams keinen Zweifel an ihrem Siegeswillen ließen. Die Entscheidung in diesem hart umkämpften Spiel fiel in der zweiten Halbzeit. In der 59. Minute erzielte Bartosz Barandowski den Treffer zum 0:1, was gleichzeitig den Endstand bedeutete.

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Ein wahres Wechselbad der Gefühle erlebten die 212 Zuschauer in der Begegnung zwischen dem FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 und dem Angermünder FC. In diesem wichtigen Duell im Tabellenkeller zeigten beide Mannschaften eine beeindruckende Moral. Die Gäste aus Angermünde erwischten den deutlich besseren Start. Die Torfolge begann in der 19. Minute, als Nico Hanse einen Foulelfmeter zum 0:1 verwandelte. Nur fünf Minuten später, in der 24. Minute, erhöhte Joshua Ziele auf 0:2 und schien die Weichen frühzeitig auf Sieg zu stellen. Doch die Hausherren gaben sich nicht geschlagen und verkürzten in der 32. Minute durch Dominik Dawid Boettcher auf 1:2. Kurz nach dem Seitenwechsel stellte der Angermünder FC den alten Abstand wieder her: In der 49. Minute traf Tony Oppelt zum 1:3. In einer dramatischen Schlussphase bäumte sich Buckow noch einmal auf, kam aber durch den Treffer von Max Nürbchen in der Nachspielzeit (90.+1) nur noch zum 2:3-Anschluss. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC 98 Hennigsdorf Hennigsdorf FV Preussen Eberswalde Eberswalde 14:00 live PUSH

Der Samstagnachmittag beginnt in Hennigsdorf mit einer Begegnung im Tabellenmittelfeld. Der FC 98 Hennigsdorf steht mit 24 Punkten auf dem achten Platz, während die Preussen aus Eberswalde mit 33 Punkten Rang sieben bekleiden. Das Hinspiel endete mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden. Eberswalde könnte mit einem Sieg den sechsten Platz ins Visier nehmen, Hennigsdorf hingegen will seine Position im gesicherten Bereich festigen.

Morgen, 15:00 Uhr SV Viktoria Potsdam SV Viktoria SV 1920 Zehdenick Zehdenick 15:00 PUSH

Der Spitzenreiter empfängt den Tabellenvorletzten – eine Konstellation, die auf dem Papier eindeutig scheint. Viktoria Potsdam will nach dem jüngsten Punktverlust zurück in die Erfolgsspur, um die 54 Punkte weiter auszubauen. Zehdenick hingegen rangiert mit 14 Zählern auf Platz 15 und braucht dringend Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren. Das Hinspiel war mit 5:0 eine klare Angelegenheit für den Favoriten aus der Landeshauptstadt.

In Falkensee trifft der Tabellenzweite auf den Elften. Die Gastgeber weisen 49 Punkte auf und dürfen sich im Titelrennen keine Patzer erlauben. Der SV Eintracht Alt Ruppin steht mit 20 Punkten nur zwei Zähler vor den Abstiegsrängen und benötigt jeden Punkt für die Sicherheit. Im Hinspiel setzte sich Falkensee souverän mit 3:0 durch, was den Druck auf die Gäste vor dieser schweren Auswärtsaufgabe erhöht.

Die SG Einheit Zepernick ist punktgleich mit dem Tabellenzweiten (49 Punkte) und will ihre Ambitionen untermauern. Zu Gast ist der SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse, der mit 20 Punkten auf Platz 10 rangiert. Das Hinspiel war ein torreiches und hart umkämpftes 3:3-Unentschieden. Während Zepernick den Heimsieg anstrebt, wird Neustadt versuchen, erneut Zählbares gegen ein Top-Team der Liga mitzunehmen.

Morgen, 15:00 Uhr Fortuna Babelsberg Fortuna Babg FSV Bernau FSV Bernau 15:00 PUSH

Fortuna Babelsberg empfängt als Tabellenneunter (24 Punkte) den FSV Bernau. Die Gäste aus Bernau belegen mit 45 Punkten einen starken vierten Platz und konnten das Hinspiel mit 2:0 gewinnen. Babelsberg hat sich zuletzt stabilisiert, trifft nun aber auf eine der spielstärksten Mannschaften der Liga, die den vierten Rang festigen will.