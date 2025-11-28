 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
– Foto: K.W.

Schönow empfängt Oberkrämer zum Topduell, Strausberg erwartet Velten

Landesklasse Nord: Die Übersicht über die Partien des 13. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LK Nord Brandenburg
SC Templin
BW Wriezen
Strausberg
Birkenwerder

Die Landesklasse Nord geht in ihren 13. Spieltag – und nach einem durchwachsenen, witterungsgeprägten Wochenende stehen nun wieder wahrscheinlich alle Mannschaften auf dem Platz. Die jüngsten Ergebnisse zeigen, wie eng es in fast allen Tabellenregionen zugeht. Entsprechend groß ist der Druck, gerade für Teams, die zuletzt Ausrufezeichen setzen konnten – oder Rückschläge verkraften mussten.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Morgen, 10:45 Uhr
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896 II
FSV Schorfheide Joachimsthal
FSV Schorfheide JoachimsthalJoachimsthal
10:45

Sachsenhausen II steht unter Zugzwang, nachdem die Mannschaft am vergangenen Wochenende nicht spielen konnte und gleichzeitig mehrere direkte Konkurrenten punkteten. Joachimsthal dagegen reist mit kräftigem Rückenwind an: Der 3:2-Sieg gegen Schönow – geprägt durch die frühe Führung von Julius Schneider in der ersten Minute und das entscheidende Tor durch Moritz Fedder in der 77. Minute – hat den FSV im oberen Mittelfeld stabilisiert. Die Partie verspricht Tempo und Intensität. Schorfheide will seine starke Leistung bestätigen, während der TuS II dringend punkten muss, um nicht weiter abzurutschen.

---

Morgen, 13:00 Uhr
BSV Rot-Weiß Schönow
BSV Rot-Weiß SchönowBSV Schönow
1. SV Oberkrämer 11
1. SV Oberkrämer 11Oberkrämer
13:00

Ein Spitzenspiel. Schönow kassierte zuletzt ein bitteres 2:3 in Joachimsthal, obwohl sich Hannes Krüger mit zwei Treffern in der 64. und 72. Minute stark zeigte. Dennoch reichte es nicht. Nun wartet mit Oberkrämer der Tabellendritte – und der kommt ebenfalls angeschlagen: Das 2:2 in Prenzlau war ein empfindlicher Dämpfer. Die Treffer von Christian Voß in der 76. Minute und Eric Liepe in der 84. Minute reichten nicht für mehr als einen Punkt. Beide Teams müssen liefern, um im Aufstiegsrennen zu bleiben. Die Erwartung: ein emotionales, enges Duell.

---

Morgen, 13:00 Uhr
1. FV Eintracht Wandlitz
1. FV Eintracht WandlitzFV Wandlitz
VfB Gramzow
VfB GramzowVfB Gramzow
13:00

Wandlitz und Gramzow gehören zu den launischsten Teams der Liga – und ihr direktes Aufeinandertreffen hat deshalb Brisanz. Wandlitz erlebte zuletzt ein wildes 4:4 gegen Ahrensfelde II, in dem Manuel Thomas in der 55. Minute und Tristan Schwitzer in der 70. Minute trafen, ehe in der Nachspielzeit der Ausgleich fiel. Gramzow pausierte wetterbedingt und reist nun ausgeruht an, allerdings ohne Spielrhythmus. Für beide geht es um Stabilität im Tabellenmittelfeld – und darum, nicht wieder in die Nähe der gefährlichen Plätze zu rutschen.

---

Morgen, 13:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Gartz
SV Blau-Weiß 90 GartzBW Gartz
SC Victoria 1914 Templin
SC Victoria 1914 TemplinSC Templin
13:00

Gartz ist punktgleich mit Spitzenreiter Strausberg und legte zuletzt eine Zwangspause ein. Templin musste passen, das letzte Spiel fiel aus. Die Aufgabe in Gartz zählt zu den schwersten der Saison – für die Gäste geht es um Wiedergutmachung. Gartz hingegen darf sich keinen Ausrutscher erlauben.

---

Morgen, 13:15 Uhr
FC Strausberg
FC StrausbergStrausberg
SC Oberhavel Velten
SC Oberhavel VeltenVelten
13:15

Strausberg ist Tabellenführer – aber das letzte Spiel in Oberkrämer fiel witterunsgbedingt aus. Velten kommt dagegen mit einem klaren 4:0-Erfolg über Prenzlau und einem bärenstarken Niclas Winkler (Treffer in der 40., 51. und 72. Minute). Formstärker könnte ein Underdog kaum sein. Für Strausberg wird das ein sehr ernster Spiel, um die Tabellenführung zu behaupten.

---

Morgen, 13:30 Uhr
FSV Rot-Weiß Prenzlau
FSV Rot-Weiß PrenzlauRW Prenzlau
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde II
13:30live

Prenzlau enttäuschte zuletzt beim 0:4 in Velten. Die Defensive wirkte ungeordnet und konnte auch den Haupttorschützen des Spiels, Niclas Winkler, nicht stoppen. Ahrensfelde II dagegen kommt nach dem emotionalen 4:4 gegen Wandlitz mit einem kleinen Aufwind: Pavlo Moherchuk rettete in der Nachspielzeit den Punkt. Offensiv hat die Mannschaft gezeigt, dass sie Spiele drehen kann – defensiv bleibt sie jedoch anfällig. Beide Teams brauchen dringend Punkte, um sich aus den unteren Tabellenregionen herauszuarbeiten.

---

Morgen, 14:00 Uhr
SG Union 1919 Klosterfelde
SG Union 1919 KlosterfeldeKlosterfelde II
SpG Lunow/Oderberg
SpG Lunow/OderbergSpG Lunow/Oderberg
14:00

Klosterfelde II legte zuletzt eine Pause ein. Auch Lunow/Oderberg konnte durch den Spielausfall nicht spielen. Ein Duell zweier Mannschaften, die ausgeruht sein dürften – es wird mit Sicherheit um jeden Meter gehen.

---

Morgen, 15:00 Uhr
Birkenwerder BC 1908
Birkenwerder BC 1908Birkenwerder
FSV Blau-Weiß Wriezen
FSV Blau-Weiß WriezenBW Wriezen
15:00

Das vergangene Spiel von Birkenwerder in Gramzow wurde abgesagt. Wriezen musste indes auch zuschauen. Das vergangene Wochenende fiel für sie aus, doch zuvor gab es ein 3:4 gegen Templin, geprägt von einer Roten Karte und späten Gegentreffern. Beide Mannschaften brauchen unbedingt Punkte, um aus dem Tabellenkeller kommen zu können.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 028.11.2025, 08:00 Uhr
redAutor