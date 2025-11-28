Schönow empfängt Oberkrämer zum Topduell, Strausberg erwartet Velten

– Foto: K.W.

Die Landesklasse Nord geht in ihren 13. Spieltag – und nach einem durchwachsenen, witterungsgeprägten Wochenende stehen nun wieder wahrscheinlich alle Mannschaften auf dem Platz. Die jüngsten Ergebnisse zeigen, wie eng es in fast allen Tabellenregionen zugeht. Entsprechend groß ist der Druck, gerade für Teams, die zuletzt Ausrufezeichen setzen konnten – oder Rückschläge verkraften mussten.

Morgen, 10:45 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 II FSV Schorfheide Joachimsthal Joachimsthal

Sachsenhausen II steht unter Zugzwang, nachdem die Mannschaft am vergangenen Wochenende nicht spielen konnte und gleichzeitig mehrere direkte Konkurrenten punkteten. Joachimsthal dagegen reist mit kräftigem Rückenwind an: Der 3:2-Sieg gegen Schönow – geprägt durch die frühe Führung von Julius Schneider in der ersten Minute und das entscheidende Tor durch Moritz Fedder in der 77. Minute – hat den FSV im oberen Mittelfeld stabilisiert. Die Partie verspricht Tempo und Intensität. Schorfheide will seine starke Leistung bestätigen, während der TuS II dringend punkten muss, um nicht weiter abzurutschen. ---

Ein Spitzenspiel. Schönow kassierte zuletzt ein bitteres 2:3 in Joachimsthal, obwohl sich Hannes Krüger mit zwei Treffern in der 64. und 72. Minute stark zeigte. Dennoch reichte es nicht. Nun wartet mit Oberkrämer der Tabellendritte – und der kommt ebenfalls angeschlagen: Das 2:2 in Prenzlau war ein empfindlicher Dämpfer. Die Treffer von Christian Voß in der 76. Minute und Eric Liepe in der 84. Minute reichten nicht für mehr als einen Punkt. Beide Teams müssen liefern, um im Aufstiegsrennen zu bleiben. Die Erwartung: ein emotionales, enges Duell. ---

Wandlitz und Gramzow gehören zu den launischsten Teams der Liga – und ihr direktes Aufeinandertreffen hat deshalb Brisanz. Wandlitz erlebte zuletzt ein wildes 4:4 gegen Ahrensfelde II, in dem Manuel Thomas in der 55. Minute und Tristan Schwitzer in der 70. Minute trafen, ehe in der Nachspielzeit der Ausgleich fiel. Gramzow pausierte wetterbedingt und reist nun ausgeruht an, allerdings ohne Spielrhythmus. Für beide geht es um Stabilität im Tabellenmittelfeld – und darum, nicht wieder in die Nähe der gefährlichen Plätze zu rutschen. ---

Gartz ist punktgleich mit Spitzenreiter Strausberg und legte zuletzt eine Zwangspause ein. Templin musste passen, das letzte Spiel fiel aus. Die Aufgabe in Gartz zählt zu den schwersten der Saison – für die Gäste geht es um Wiedergutmachung. Gartz hingegen darf sich keinen Ausrutscher erlauben. ---

Morgen, 13:15 Uhr FC Strausberg Strausberg SC Oberhavel Velten Velten

Strausberg ist Tabellenführer – aber das letzte Spiel in Oberkrämer fiel witterunsgbedingt aus. Velten kommt dagegen mit einem klaren 4:0-Erfolg über Prenzlau und einem bärenstarken Niclas Winkler (Treffer in der 40., 51. und 72. Minute). Formstärker könnte ein Underdog kaum sein. Für Strausberg wird das ein sehr ernster Spiel, um die Tabellenführung zu behaupten. ---

Prenzlau enttäuschte zuletzt beim 0:4 in Velten. Die Defensive wirkte ungeordnet und konnte auch den Haupttorschützen des Spiels, Niclas Winkler, nicht stoppen. Ahrensfelde II dagegen kommt nach dem emotionalen 4:4 gegen Wandlitz mit einem kleinen Aufwind: Pavlo Moherchuk rettete in der Nachspielzeit den Punkt. Offensiv hat die Mannschaft gezeigt, dass sie Spiele drehen kann – defensiv bleibt sie jedoch anfällig. Beide Teams brauchen dringend Punkte, um sich aus den unteren Tabellenregionen herauszuarbeiten. ---

Klosterfelde II legte zuletzt eine Pause ein. Auch Lunow/Oderberg konnte durch den Spielausfall nicht spielen. Ein Duell zweier Mannschaften, die ausgeruht sein dürften – es wird mit Sicherheit um jeden Meter gehen. ---